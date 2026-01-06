Otkriven šokantan propust u vezi slučaja kluba smrti u Švicarskoj

Pet godina nisu provedene provjere protupožarne sigurnosti u baru u švicarskom skijalištu Crans-Montani u kojemu je izbio požar na proslavi Nove godine, rekao je u utorak gradonačelnik.

U požaru je poginulo 40 ljudi, a još 116 je ozlijeđeno, većina njih teško. Mnoge žrtve opeklina sada se liječe u inozemstvu.

Gradonačelnik Crans-Montane Nicolas Feraud ispričao se na konferenciji za medije na kojoj je rekao i da su sve svijeće s prskalicama, koje se smatraju uzrokom požara, sada zabranjene u zatvorenim prostorima, javlja Sky News.

Gradonačelnik Crans-Montane Nicolas Feraud Foto: Afp

"Duboko žalimo..."

U priopćenju objavljenom u utorak Općina Crans-Montana navela je da duboko žali što je otkrila "propust u provođenju periodičnih inspekcija", a gradonačelnik je potom na konferenciji za medije istaknuo: "Duboko žalimo. Nismo imali naznake da provjere nisu obavljene."

Nakon što su ga novinari pitali o toj činjenici, Feraud je odvratio: "Danas nemam odgovor za vas." "Duboko žalimo zbog toga i znam koliko će to biti teško za obitelji", dodao je.

On neće dati ostavku, rekao je i daoda da će "na sucima" biti odluka hoće li vijeće biti dio kaznene istrage.

Rekao je da je prošle godine provedena samo akustička procjena na koju nije bilo prigovora. Istaknuo je i da je gradsko vijeće željelo biti "odmah" transparentno kada su shvatili da bar nije bio pregledan pet godina, piše BBC.

Feraud je dodao je da su vlasti zatvorile još jedan lokal kojim upravljaju menadžeri Le Constellationa, koji su, prema glavnom tužitelju regije Valais, osumnjičeni za ubojstvo iz nehaja, nanošenje tjelesnih ozljeda iz nehaja i izazivanje požara iz nehaja.

Izvješće o požaru u lokalu iz 2019. nije spomenulo probleme, rekao je i dodao da je osiguranje smatralo zvučno izoliranu pjenu korištenu u baru prihvatljivom u to vrijeme. Međutim, dodao je da su provjere barova od požara obavezne svake godine u Crans-Montani.

"Preuzet ćemo odgovornost"

Objekt je izgrađen 1977. godine, a vlasnik je 2015. godine zatražio proširenje kako bi izgradio natkrivenu vanjsku terasu, što je i odobreno. Nakon završetka radova, inspektori su izašli na teren kako bi obavili pregled, no fokusirali su se na vanjski prostor, a ne na promjene koje su napravljene unutar objekta.

Feraud kaže da su ove informacije predstavljene vladi. "Žalimo zbog toga - to dugujemo obiteljima i preuzet ćemo odgovornost", rekao je i dodao da postoji tim od samo pet osoba koji obavlja "golem posao" i provodi kontrole na tom području, nadzirući više od 10.000 objekata, uključujući restorane i hotele.

Trenutačno se istražuje kako je došlo do toga, što će uključivati potpunu reviziju svih objekata u tom području te osiguravanje da se provodi više kontrola.