"Konobarica nije ni mogla vidjeti iskre koje su zapalile bar, evo zašto": Cure užasavajući detalji tragedije u Švicarskoj

Konobarica za koju se vjeruje da je nenamjerno izazvala požar u novogodišnjoj noći u švicarskim Alpama nosila je zaštitnu kacigu zbog koje nije mogla vidjeti plamen, izjavio je svjedok.

Cyane Panine bila je među 40 osoba koje su smrtno stradale u razornom požaru u klubu Le Constellation, u skijalištu Crans-Montana.

Snimke koje su se pojavile nekoliko sati nakon tragedije prikazuju 24-godišnju Panine kako nosi kacigu dok su je na ramena podigla dvojica mladića koja su također poginula u požaru.

🇨🇭🇫🇷 FLASH | Les parents de Cyane Panine, serveuse décédée dans l'incendie de Crans-Montana, démentent les déclarations des propriétaires du bar, les Moretti, qui la décrivent comme une « belle-fille » ou une « petite sœur ». Ils évoquent au contraire des relations…

U rukama je držala dvije boce šampanjca s prskalicama, za koje se vjeruje da su uzrokovale tragediju u kojoj je ozlijeđeno još 116 osoba.

U službenom izvješću švicarskih vlasti navodi se da je kacigu nosila na zahtjev Jessice Moretti, menadžerice objekta koja je pod istragom zbog više kaznenih djela, uključujući i "ubojstvo iz nehaja".

Vlasnici bara Jacques Moretti i Jessica Moretti Foto: Afp

Crni vizir u potpunosti je prekrivao Cyaneino lice zbog čega nije mogla vidjeti kako prskalice dodiruju strop, stoji u izvješću. Moretti, koja se trenutačno brani sa slobode uz elektronički nadzor, potvrdila je da je kaciga na baterije, koja je mijenjala boje od zelene do ružičaste, bila dio promotivnog trika s ciljem prodaje šampanjca.

"Te kacige isporučuje naš dobavljač šampanjca i povremeno ih nosimo kada poslužujemo šampanjac." Cyane je, prema navodima, bila poticana od nadređenih da "podigne atmosferu".

Odvjetnica obitelji preminule, Sophie Haenni izjavila je i da Panine "nije trebala posluživati za stolovima". "Jessica Moretti zamolila ju je da se spusti u podrum kako bi pomogla kolegama zbog velikog broja naručenih boca šampanjca", rekla je Haenni. "Cyane je samo slijedila dane upute, obavila svoj posao i to pred očima menadžerice." "Nikada nije bila upozorena na opasnost stropa niti je prošla ikakvu sigurnosnu obuku", piše The Sun.

Jessica Moretti na sudu će se pojaviti zajedno sa svojim 49-godišnjim suprugom Jacquesom Morettijem koji se trenutačno nalazi u istražnom zatvoru gdje će ostati najmanje sljedeća tri mjeseca.

Jacques Moretti je ranije već bio u zatvoru zbog drugih kaznenih djela.

Supružnici Moretti tvrdili su da im je Cyane bila poput "kćeri" i "sestre", no prema odvjetnici obitelji žrtve te tvrdnje nisu točne. Haenni je navela da se Cyane ranije obratila "službi za zaštitu radnika" zbog uvjeta rada kod Morettijevih.

Iako je prema švicarskom zakonu imala pravo na svu dokumentaciju, navodno joj nisu željeli dostaviti ni osnovne dokumente, uključujući ugovor o radu niti joj isplaćivati primjerenu plaću. "Godine 2025. Cyane se povjerila obitelji o ozbiljnim poteškoćama koje je imala sa svojim poslodavcima", dodala je odvjetnica. "Radila je iscrpljujuće, bez prestanka. Neposredno prije smrti obitelji je govorila o fizičkoj i emocionalnoj iscrpljenosti."

Roditelji tragično preminule konobarice Jerome i Astrid ogorčeni su zbog izjava koje je Moretti dala na sudu prošlog tjedna, kada je Panine nazvala sestrom. Tom je prilikom menadžerica priznala da je promotivni trik s prskalicama bio redovita praksa, unatoč riziku.

Ranije ovog tjedna Jerome i Astrid prvi su put javno govorili o požaru. Cyaneina majka izjavila je: "Jacques je zatvorio evakuacijski izlaz jer se bojao da bi ljudi mogli ući bez plaćanja."