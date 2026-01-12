Vlasnica bara smrti prije stravičnog požara konobarici rekla da podigne atmosferu: "Nisam je tjerala"

Vlasnici švicarskog bara u kojem je poginulo 40 osoba Jacques i Jessica Moretti opisali su posljednje minute života konobarice Cyane Panine tijekom tragedije u novogodišnjoj noći.

Prema njihovim riječima, upravo je Jessica Moretti (40) potaknula Cyane da "podigne atmosferu" u baru, što je uključivalo stavljanje prskalica u boce šampanjca te podizanje konobarica na ramena konobara u podrumskom prostoru bara.

Vjeruje se da je plamen s prskalica zapalio zvučno-izolacijsku pjenu na stropu, što je izazvalo veliki požar u kojem je poginulo 40 osoba, a 116 ih je teško ozlijeđeno.

Jacques Moretti (49) rekao je da je s vanjske strane nasilno otvorio vrata prema podrumu i ondje pronašao Cyane kako umire, "okruženu gomilom tijela".

Istražiteljima je rekao da je tek nakon požara doznao kako su tzv. "servisna vrata" bila zaključana iznutra i dodatno osigurana, piše Metro.

U međuvremenu, prema navodima istrage, Jessica Moretti je nakon izlaska iz bara sama otišla kući, navodno je ponijela blagajnu sa zaradom od te večeri.

Jacques Moretti trenutačno se nalazi u pritvoru,a njegova supruga puštena je uz jamčevinu i elektroničku narukvicu dok čekaju odluku o mogućem suđenju zbog više kaznenih djela, uključujući ubojstvo iz nehaja i nanošenje teških tjelesnih ozljeda iz nehaja.

Moretti je rekao da je Cyane bila djevojka bliskog obiteljskog prijatelja kojeg su, kako je naveo, "odgajali kao vlastito dijete".

Prisjećajući se trenutka kada ju je pronašao, rekao je da je izašao na terasu iza bara, gdje su svi prozori bili otvoreni. "Bilo je puno ljudi. Pokušao sam ući, ali bilo je nemoguće zbog gustog dima", rekao je.

Naveo je da su servisna vrata, koja inače nisu bila zaključana ovaj put bila zatvorena i osigurana zasunom. "Silom smo ih otvorili. Kad su se vrata otvorila, nekoliko je ljudi ležalo na podu bez svijesti. Cyane je bila među njima. Izvukli smo ih van i položili u bočni položaj."

Cyane je preminula unutar sat vremena. Moretti je rekao da su on i njezin dečko pokušavali reanimirati Cyane više od sat vremena, sve dok hitne službe nisu potvrdile da joj više nema pomoći.

"Bila sam u panici i potpuno dezorijentirana"

Jessica Moretti je u zasebnom iskazu rekla istražiteljima da joj je Cyane bila poput mlađe sestre. "Božić je provela s nama. Bila sam slomljena", rekla je.

Ispričala je da je u bar stigla u 22:30 na staru godinu dok je njezin suprug ostao u obližnjem restoranu koji također vode. "U ponoć je u baru bilo vrlo malo ljudi, a zatim su postupno dolazile nove skupine, dok broj gostiju nije narastao na nešto manje od sto", rekla je. Dodala je da je Cyane rekla kako treba dovesti još ljudi i "podići atmosferu".

Konobarice s maskama na licu potom su sjedale na ramena konobara i donosile boce šampanjca s upaljenim prskalicama stolovima koji su bili unajmljeni za iznose od oko 1050 eura svaki. "Odjednom sam osjetila navalu ljudi i vidjela narančasto svjetlo u kutu bara. Odmah sam viknula: 'Svi van!' i pomislila da trebam nazvati vatrogasce", rekla je.

Navela je da je izašla kroz glavni ulaz kako bi upozorila zaštitara te je u 1:28 nazvala hitni broj vatrogasne službe. Nakon toga nazvala je supruga i u razgovoru koji je trajao 11 sekundi mu rekla da gori bar. "Kada sam došla kući, bila sam u panici, potpuno dezorijentirana", rekla je istražiteljima.

Jacques Moretti potvrdio je da je supruzi rekao da ode kući i pobrine se za djecu.

Par se zasad nije očitovao o navodima da snimke nadzornih kamera prikazuju kako Jessica Moretti izlazi iz bara s blagajnom, zbog čega bi se mogla suočiti s dodatnim optužbama za nepružanje pomoći osobama u opasnosti.

Oboje su naveli da su bar u potpunosti renovirali nakon što su ga unajmili 2015. godine, uključujući podove, namještaj, šank i stropnu pjenu. Jacques Moretti priznao je da u baru nije aparata za gašenje požara.

"Nisam ih tjerala da to rade"

Rekao je i da su vatrogasci u deset godina rada proveli dvije ili tri inspekcije, ali nikada nisu zahtijevali dodatne preinake. Rekao je i da zaposlenici nisu bili obučeni za postupanje u slučaju požara.

Dodao je da su se prskalice redovito koristile primjerice na rođendanskim zabavama te da su gorjele između 30 i 40 sekundi. "Čim se ugase, uzimali smo ih i stavljali u čašu s vodom", rekao je. Ustrajao je na tvrdnji da prskalice nisu mogle zapaliti pjenu. Jessica Moretti dodala je da se prskalice koriste i prilikom posluživanja boca vina u restoranu.

Rekla je da podizanje konobarica s prskalicama blizu stropa nije bila svakodnevna praksa, ali da se događalo i ranije. "Nikada ih nisam sprječavala, ali ih nisam ni tjerala", rekla je.

Većina poginulih bili su tinejdžeri, uključujući i 14-godišnjeg dječaka iz Francuske, što je otvorilo pitanja o prisutnosti maloljetnika u lokalu.

Moretti je rekao da je ulaz bio zabranjen mlađima od 16 godina te da su osobe od 16 do 18 godina morale biti u pratnji odrasle osobe, ali je priznao da je "moguće da je došlo do propusta".