Sve započelo zbog rijetke Darwinove ptice? Dobio temperaturu, pet dana kasnije bio je mrtav, a onda je započeo horor

Nulti pacijent u epidemiji hantavirusa na kruzeru identificiran je kao ornitolog Leo Schilperoord, čija ga je strast prema pticama možda koštala života.

Sedamdesetogodišnji muškarac i njegova supruga, 69-godišnja Mirjam Schilperoord, bili su na petomjesečnom putovanju po Južnoj Americi. Prvo su sletjeli u Argentinu 27. studenog, a zatim su putovali kroz Čile, Urugvaj, a zatim se krajem ožujka vratili u Argentinu, gdje su krenuli na sudbonosnu avanturu promatranja ptica.

Par iz Haulerwijka, malog sela s 3.000 stanovnika u Nizozemskoj - identificiran je u osmrtnicama objavljenim u njihovom mjesečnom seoskom časopisu.

Koautori su studije o ružičastonogim guskama u nizozemskom ornitološkom časopisu Het Vogeljaar 1984. godine i krenuli su na avanture diljem svijeta, uključujući nezaboravan privatni 12-dnevni obilazak promatranja ptica i divljih životinja na Šri Lanki 2013. godine - gdje je par s oduševljenjem pričao o uočavanju rijetke sovice Serendib.

Kad su se Schilperoordovi vratili u Argentinu 27. ožujka, posjetili su odlagalište otpada šest kilometara izvan grada Ushuaije.

Mjesto preplavljeno smećem njegovi stanovnici izbjegavaju poput kuge, ali služi kao hodočasničko odredište za promatrače ptica iz cijelog svijeta u potrazi za rijetkim stvorenjem - Bjelogrlim karakarom, poznata i kao Darwinova karakara, zato što ju je opisao i proučavao Charles Darwin tijekom svog putovanja brodom HMS Beagle u 19. stoljeću.

Darwin je ovu pticu promatrao na Falklandskim otocima i u Patagoniji te ju je spominjao u svojim zapisima. Posebno ga je zanimala zbog njezina neobičnog ponašanja, znatiželje i inteligencije. Ptice su bile poznate po tome da prilaze ljudima i kradu predmete, pa ih je Darwin opisivao kao vrlo smjele i snalažljive.

Argentinske vlasti sumnjaju da je nizozemski par na odlagalištu otpada u Ushuaiji udahnuo čestice iz izmeta dugorepih patuljastih rižinih štakora, koji nose soj hantavirusa iz Anda jedini oblik za koji se zna da se prenosi s čovjeka na čovjeka.

"Uobičajeno je da promatrači ptica posjećuju odlagališta otpada jer tamo ima mnogo ptica", rekao je za Ansa Latina Gastón Bretti, fotograf i lokalni vodič, piše NY Post.

"To je planina otpada koja danas daleko premašuje granicu koju su vlasti prvotno utvrdile", rekao je o neuglednom mjestu.

Četiri dana kasnije, 1. travnja, par se ukrcao na brod MV Hondius iz Ushuaije, zajedno sa 112 drugih, od kojih su mnogi bili promatrači ptica ili znanstvenici. Dana 6. travnja, Leo je prijavio da ima vrućicu, glavobolju, bolove u trbuhu i proljev. Umro je na brodu pet dana kasnije.

Mirjam se iskrcala s broda, zajedno s Leovim tijelom, 24. travnja, tijekom planiranog zaustavljanja na atlantskom otoku Santa Helena. Letjela je za Johannesburg u Južnoj Africi i prešla na let KLM-a za Nizozemsku, ali nikada nije stigla. Posada je utvrdila da je previše bolesna za let. Srušila se u zračnoj luci i umrla sljedeći dan.

"Kao ptice u letu", piše u jednoj od osmrtnica objavljenih na nizozemskom u travnju u izdanju časopisa Haulerwijk: "Nedostajat ćete nam vi i vaše priče".

WHO upozorava da evakuacijom kruzera kriza nije završena

Šef Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) upozorio je u utorak da posao zdravstvenih vlasti nije završen nakon uspješne evakuacije više od stotinu putnika i članova posade s kruzera MV Hondius na kojem je izbila zaraza hantavirusom.

"Naš posao nije završen", upozorio je Tedros Adhanom Ghebreyesus tijekom zajedničke konferencije za medije sa španjolskim premijerom Pedrom Sanchezom u Madridu, dan nakon završetka evakuacije s kruzera koji je u ponedjeljak navečer isplovio prema Nizozemskoj s Kanarskih otoka, s dijelom posade koji je ostao na brodu.

"S obzirom na dugo razdoblje inkubacije virusa drugi slučajevi mogli bi se pojaviti u sljedećim tjednima, naglasio je, dodajući kako se nada da će zemlje slijediti savjete i preporuke WHO-a u borbi protiv hantavirusa. Evakuirani putnici na brodu državljani su dvadesetak zemalja.

"WHO raspolaže jasnim smjernicama", podsjetio je, napominjući da WHO poštuje nacionalni suverenitet.

"Ne možemo prisiliti zemlje da primjenjuju naše protokole. Možemo samo savjetovati i preporučivati", rekao je.

"Preporuka WHO-a je da oni (evakuirani ljudi) budu pod aktivnim nadzorom, u određenom karantenskom centru ili kod kuće, tijekom 42 dana od posljednjeg izlaganja, a to je 10. svibnja, što nas dovodi do 21. lipnja", precizirao je.

"Potpuno razumijem da je stanovništvo Tenerifa moglo biti zabrinuto zbog iskrcavanja na svoje obale", rekao je.

"Rizik je nizak, kako za stanovništvo Tenerifa tako i na globalnoj razini, a svi naši napori tijekom proteklog tjedna bili su usmjereni na to da ga zadržimo na toj razini", dodao je, rekavši da situaciju shvaća "vrlo ozbiljno".

S druge strane, španjolski premijer pozdravio je uspjeh evakuacije. "Svijetu ne treba više sebičnosti, niti više straha", poručio je, aludirajući na suzdržanost pojedinaca u Španjolskoj, a posebno na Kanarskim otocima, koji su odbijali prihvatiti brod kako bi se provela evakuacija.

"Proteklih dana čuli smo brojne javne predstavnike kako se pitaju zašto Zelenortska Republika nije prihvatila operaciju evakuacije", podsjetio je šef vlade, referirajući se, bez navođenja imena, prvenstveno na regionalnog predsjednika Kanarskih otoka.

"Ali nama je bilo jasno da to nije bilo pitanje, da je pravo pitanje bilo drugo (...) Zašto ne bismo pomogli onima kojima je to potrebno ako za to imamo sredstva?", dodao je.

Brod, koji je isplovio u ponedjeljak navečer s dijelom svoje posade, očekuje se u Nizozemskoj, ali ne prije nedjelje navečer.