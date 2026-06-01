Detalji skandala u hrvatskom sportu: Sucu ponudio mito, ovaj ga prijavio

Član Izvršnog odbora jednog nogometnog kluba koji se natječe u SuperSport Drugoj NL osumnjičen je da je sucu ponudio mito kako bi sudio u korist njegove momčadi.

Kako je izvijestio PNUSKOK, kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da je 50-godišnjak 22. svibnja u Sesvetskom Kraljevcu kontaktirao glavnog suca utakmice koja se trebala odigrati dan kasnije te od njega zatražio da donosi odluke u korist njegova kluba, a na štetu protivničke momčadi.

Osim toga, sumnja se da je od suca tražio i da ne opominje pojedine igrače njegova kluba žutim kartonima kako bi mogli nastupiti u posljednjoj prvenstvenoj utakmici sezone.

Zauzvrat mu je, prema sumnjama istražitelja, ponudio zasad neutvrđen novčani iznos. Sudac je takvu ponudu odbio te slučaj prijavio nadležnim tijelima.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 50-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je USKOK-u podnesena kaznena prijava.