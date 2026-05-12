Veliki propust u bolnici, stručnjaci upozoravaju: "Postoje zabrinjavajući znakovi da je soj zarazniji više nego što se vjerovalo"

Datum 19. svibnja mogao bi se pokazati ključnim u izbijanju hantavirusa. Trenutno nije potvrđen niti jedan slučaj kod osoba koje nisu bile na brodu MV Hondius, tako da nema dokaza da se virus proširio izvan granica broda. No dugo razdoblje inkubacije virusa znači da je nemoguće znati jesu li putnici koji su 24. travnja napustili brod prenijeli bolest.

Dr. Steven Quay izračunao je da su svi slučajevi druge generacije, oni koji uključuju ljude koji su razvili simptome nakon kontakta s nultim pacijentom, 70-godišnjim Leom Schilperoordom u prosjeku trebaju 22 dana da se razbole.

Američki liječnik i znanstvenik procjenjuje da bi se slučajevi treće generacije - koji uključuju svakoga tko se zarazi od turista - trebali početi pojavljivati ​​oko 19. svibnja, ako se nastavi isto razdoblje inkubacije od otprilike tri tjedna.

U prethodnim epidemijama soja hantavirusa Andes u Argentini, vrhunac pojave simptoma bio je 22 do 28 dana.

"Sada imamo 10 slučajeva hantavirusa, jednog očiglednog nultog pacijenta i devet slučajeva prijenosa s čovjeka na čovjeka iz druge generacije", rekao je.

"19. svibnja je datum na koji treba obratiti pozornost. Ako se slučajevi nastave nakon te točke, vjerojatno će to biti slučajevi druge ili treće generacije", rekao je.

Oko 29 putnika napustilo je brod u Svetoj Heleni prije nego što je identificirana epidemija, uključujući 69-godišnju Miriam Schilperoord, suprugu nultog pacijenta, i švicarskog putnika koji je u bolnici s virusom.

Schilperoord je bila toliko bolesna kada je stigla u Južnu Afriku da joj je KLM odbio let, a kasnije je umrla od virusa.

Britanski državljanin koji je napustio MV Hondius u britanskom prekomorskom teritoriju Tristan da Cunha u južnom Atlantiku također se smatra da ima virus. Svih 30 napustilo je brod prije nego što je postalo jasno da bi mogli nositi smrtonosnu bolest i vjerojatno su u protekla dva tjedna došli u kontakt sa stotinama ljudi, piše Telegraph.

Sada je gotovo dokazano da se virus može prenositi s osobe na osobu putem tjelesnih tekućina, koje mogu sadržavati zarazne čestice. Stručnjaci su rekli da postoji mali rizik za širu javnost, jer se virus širi samo bliskim kontaktom, poput ljubljenja ili dijeljenja hrane ili pića.

Putnicima na brodu poslan je upitnik s pitanjem jesu li podijelili poljubac ili zagrljaj s nekim tko je bio bolestan ili umro ili je bio unutar dva metra od zaražene osobe najmanje sat vremena.

Također su ih pitali jesu li dijelili seksualni kontakt, dodirivali zaprljanu posteljinu ili odjeću, dijelili krevet, spavali u istoj sobi, dijelili kupaonicu, dijelili četkicu za zube, cigaretu ili vape ili su došli u kontakt s tjelesnim tekućinama.

Međutim, postoje zabrinjavajući znakovi da bi soj iz Anda mogao biti još zarazniji nego što se prije vjerovalo.

Profesor Joseph Allen sa Sveučilišta Harvard rekao je da je bio u kontaktu s liječnikom na brodu MV Hondius, koji je bio zabrinut da neki od zaraženih nisu imali bliski kontakt s nultim pacijentom. Presijecali su puteve samo u blagovaonicama ili prostorima za predavanja. Ako je to slučaj, to sugerira da bi se andski soj mogao širiti zrakom.

U prethodnoj epidemiji soja u provinciji Chubut u Argentini, prijavljeno je da se jedna osoba zarazila nakon što je na rođendanskoj zabavi samo pozdravila osobu sa simptomima. Drugi su se zarazili na istoj zabavi unatoč tome što su sjedili za različitim stolovima, na udaljenosti do dva metra. U istoj epidemiji, dva pacijenta primljena u bolnicu smještena su u sobe s pacijentima oboljelima od hantavirusa te su se kasnije zarazili virusom unatoč tome što nije bilo bliskog kontakta.

Francuski državljanin i muškarac iz SAD-a koji su evakuirani s broda ovog su tjedna bili pozitivni na virus, čime je ukupan broj sumnjivih slučajeva porastao na 10.

Ako su svi zaraženi virusom od nultog pacijenta, tada je stopa reprodukcije - broj ljudi koje svaka osoba zarazi - devet. To je jednako visoko kao i kod varijante Covid-19 Omicron, iako će zatvaranje broda sigurno dovesti do puno veće stope nego što bi se očekivalo u širem okruženju.

Ali to znači da bi se soj s Anda mogao prenijeti na ljude lakše nego što se isprva mislilo, a svatko tko se susreo s onima koji su se vraćali s broda MV Hondius mogao bi biti u opasnosti.

Dvoje Britanaca bila su među onima koji su ranije napustili brod u Svetoj Heleni, a sada su u samoizolaciji u Velikoj Britaniji. Niti jedan od njih još nije razvio simptome, ali vjerojatno su se sreli s drugima na putu kući.

U međuvremenu, oko 20 Britanaca koji su bili na kruzeru izolirano je u bolnici Arrowe Park na Wirralu 72 sata, nakon što su u nedjelju navečer prevezeni u zračnu luku Manchester. Ako 19. svibnja i sljedeći dani prođu bez zaraza treće generacije, sljedeći datum na koji treba paziti bit će 21. lipnja. Tada će inkubacijsko razdoblje završiti i nema šanse da se itko drugi zarazi od prve epidemije. Samo ako dođemo do tog datuma bez daljnjih slučajeva, epidemija će biti završena.



Greška bolnice

Dvanaest članova medicinskog osoblja u Nizozemskoj završilo je u preventivnoj karanteni na šest tjedana nakon što nisu poštovali stroge protokole zaštitne opreme tijekom liječenja pacijenta povezanog s kruzerom MV Hondius, pogođenim hantavirusom.

Medicinski centar Sveučilišta Radboud potvrdio je da se zdravstveni djelatnici nisu u potpunosti pridržavali sigurnosnih pravila prilikom rukovanja uzorcima krvi i urina zaražene osobe koja je bila na brodu zahvaćenom virusom. Bolnica je priopćila da se rizik od zaraze smatra niskim, ali je 12 zaposlenika ipak poslano u preventivnu karantenu kao mjeru opreza.