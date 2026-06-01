Krenula je utrka za šefa HOO-a, Primorac ima samo jednog protukandidata: "Nema podjela i ja ih nikad neću priznati"

Dragan Primorac promociju knjige iskoristio je i da javno obznani kako ulazi u utrku za predsjednika Hrvatskog Olimpijskog odbora. Dobio je potporu, rekao je, više od trideset saveza. Ako pobijedi, uvjerava, u njegovom mandatu neće biti podjela. Primorac kao predsjednik Hrvatskog taekwondo saveza zasad ima samo jednog protukandidata Josipa Varvodića, čelnika plivačkog saveza.

Dragan Primorac - 1 Foto: Vijesti u 17

Dragan Primorac - 2 Foto: Vijesti u 17

Dragan Primorac - 3 Foto: Vijesti u 17

Dragan Primorac - 4 Foto: Vijesti u 17

Dragan Primorac - 5 Foto: Vijesti u 17

“Dobio sam potporu, u ovom prijelomnom trenutku za hrvatski sport da se uključim i sa svojim znanjem i svojim rezultatom koji gradim u području sporta već 40 godina, da se kandidiram na funkciju predsjednika HOO-a. Što drugo možete očekivati od mene nego reći da je moje srce nepodijeljeno između loptaških i neloptaških sportova i to je istina nema podjela i ja ih nikad neću priznati”, rekao je Dragan Primorac.