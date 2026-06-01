Eksplodirala bomba iz Drugog svjetskog rata: Ima mrtvih, kuće sravnjene sa zemljom

Najmanje pet osoba je poginulo, a još toliko ih je završilo u bolnici nakon što je u nedjelju poslijepodne u gradu Biaku, u regiji Biak Numfor u indonezijskoj Papui eksplodirala bomba za koju se sumnja da potječe iz Drugog svjetskog rata, priopćile su vlasti.

Eksplozija se dogodila ispod kuće u blizini obale. Do nedjelje navečer hitne službe bile su usmjerene na evakuaciju žrtava, osiguravanje područja i provođenje detaljne istrage. Tri osobe vode se kao nestale, rekao je glasnogovornik policije Papue Cahyo Sukarnito.

"Sumnja se da je eksplozija nastala zbog bombe iz Drugog svjetskog rata. Istraga je još u tijeku", rekao je Cahyo. Silina eksplozije sravnila je sa zemljom šest kuća u blizini mjesta događaja, a vlasti i dalje procjenjuju ukupnu materijalnu štetu.

Kako bi spriječila nove žrtve, policija je uspostavila sigurnosni perimetar i ograničila pristup javnosti tom području nakon što je u blizini pronađena još jedna minobacačka granata iz Drugog svjetskog rata za koju je potvrđeno da je i dalje aktivna.

Istražitelji još utvrđuju točan uzrok eksplozije. Prema preliminarnim izjavama svjedoka, vlasti sumnjaju da je do eksplozije došlo zato što su lokalci pokušavali otvoriti eksplozivnu napravu.

"Bomba je navodno eksplodirala jer su je namjerno otvorili kako bi izvadili prah iz nje. Dok su je rastavljali, detonirala je", rekao je jedan stanovnik novinarima pod uvjetom anonimnosti, javlja Jakarta Globe.

Policija je priopćila da ta tvrdnja još nije potvrđena te da se provjerava forenzičkom analizom mjesta događaja i prikupljanjem dokaza.

Policija Papue pozvala je stanovnike Biak Numfora da ostanu mirni i da ne šire neprovjerene informacije dok se nastavljaju potraga, spašavanje i istraga.