Brojna djeca proživljavaju psihičko kažnjavanje: "Češće je od fizičkog..."

UNICEF Hrvatska pokrenuo je kampanju "I malo nasilja je previše", kojom želi potaknuti roditelje na nenasilan odgoj i otvoriti razgovor o problemu nasilja nad djecom.

Podršku kampanji dale su i ambasadorice Mirna Medaković i Marija Miholjek, koje poručuju kako su informacije i podrška roditeljima važan korak prema sigurnijem odrastanju djece.

"Mislim da je to važno, meni osobno i iz pozicije mame dvoje tinejdžera, a također i profesionalno. I kao informativni program Nove TV, kao naš Dnevnik vjerujem da ćemo dati zaslužen i važan prostor ovoj temi jer ona se uistinu tiše svih nas", poručila je voditeljica Dnevnika Nove TV Marija Miholjek.

"I ja sam napravila sto grešaka i vjerojatno ću napraviti još tisuću grešaka u odgoju svoje djece, ali ono što ova kampanja nudi je pristup informacijama na koji način zapravo poboljšati pristup djeci", poručila je glumica Mirna Medaković.

"Psihičko kažnjavanje je čak i nešto češće od fizičkog, recimo 60 posto djece doživi psihičko kažnjavanje od strane svojih roditelja i ono što znamo također je da nasilje ne opada sa dobi,oblici se samo mijenjaju", kazala je Martina Tomić Latinac, voditeljica odjela za zaštitu djece UNICEF Hrvatska.