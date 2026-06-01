Treba li ukinuti turistički paušal? Stigao prijedlog koji bi mogao promijeniti pravila za iznajmljivače

Iznajmljivači bi umjesto turističkog paušala trebali plaćati porez po prihodu od iznajmljivanja.

Prijedlog je to koji je Vladi uputila Građanska inicijativa stanari zajedno.

Zamjena paušala porezima odnosila bi se na one koji iznajmljuju u stambenim zgradama. Takve prostore prema Inicijativi treba osigurati za stanovanje, a ne za bavljenje turizmom.

Smatraju da je aktualna situacija utjecala na rast cijena nekretnina. Ministar turizma smatra da bi takav prijedlog bio pravedan, ali bi povećao crno tržište.

"U praksi bi izgledalo tako da s ovom novom poreznom odlukom svi oni koji iznajmljuju u stambenim zgradama plaćaju poreze kao što plaćaju svi građani i da se sve nazove pravim imenom, a to je da ako netko posluje da se onda i tretira kao poslovni subjekt", poručila je Melisa Mladineo Brničević iz Građanske inicijative stanari zajedno.

"Ono što postoji kao strah ukoliko bi se uveo model naplaćivanja po prihodima je moguća velika porezna evazija. Iako se plaća porezni paušal i turistička pristojba, mi i dalje imamo jedan dio iznajmljivača koji ne prijavljuju goste u sustav eVisitor. Kad bi se prihod prijavljivao na taj način vjerojatno bi situacija bila slična", poručio je ministar turizma i sporta, Tonči Glavina.

