VIDEO Sudac "poludio" nakon što se okrivljenica na online ročište javila dok vozi: "Mislite da sam toliko glup?"

Obična sudska procedura u američkoj saveznoj državi Michigan ubrzo se pretvorila u zapanjujući niz događaja koji su razotkrili ozbiljan manjak prosudbe optuženika i naglašenu nestrpljivost suca. Odluka jedne okrivljenice iz SAD-a da se na Zoom sudsko ročište uključi iz vozila tijekom vožnje, potaknula je neuobičajenu razmjenu koja je završila, po nju stvarnim posljedicama.

Kimberly Carroll trebala je pristupiti ročištu zbog navodnog neplaćenog duga u iznosu od nekoliko tisuća eura. Iako joj je bilo dopušteno sudjelovati na daljinu, nije se uključila na vrijeme. Kada se naposljetku pojavila, sudac Michael McNally naložio joj je da uključi kameru.

Sudac drumom, optuženica šumom

Nekoliko trenutaka kasnije Carroll se pojavila na zaslonu, sjedeći na prednjem sjedalu automobila, na vozačkoj strani. Pažljivo promatrajući, sudac Michael McNally ju je izravno upitao je li ona za upravljačem. "Jesam li lud ili ne izgleda kao da vi vozite taj automobil?", pitao ju je.

"Ne vozim automobil. Ja sam putnica u automobilu, časni sude", odgovorila mu je Carroll.

Kako se razmjena nastavila, protuslovlja su se samo množila. Na pitanje o svojoj poziciji, Carroll je najprije potvrdila da se nalazi na lijevoj strani, a zatim se ispravila. "Desna strana! Oprostite, bila sam u Zoom čekaonici, nisam znala", odgovorila je Carroll.

Sudac je ukazao na vidljive pojedinosti koje su proturječile njezinoj tvrdnji. "Sigurnosni pojas dolazi sa strane vozača… Sada mi lažete, zar ne?", inzistirao je sudac.

Carroll je ponovno zanijekala optužbu. Kada joj je naređeno da pokaže vozača, ona se nastavila izmotavati. "Samo trenutak", rekla je.

Kap koja je prelila čašu

Sudac je u međuvremenu bio sve tanjih živaca. "Sada!", zapovijedio joj je. "Moram tražiti njihovo dopuštenje", nastavila je Carrol, no naravno, to je bilo nemoguće pa to nije ni učinila.

Situacija je eskalirala kada se vozilo zaustavilo na mjestu koje je nalikovalo benzinskoj postaji. Carroll je izašla kroz vrata koja su izgledala kao vozačeva, čime je dodatno potvrdila sumnje suca.

"Mislite da sam toliko glup?" rekao je sudac. "Donijet ću osuđujuću presudu zbog neodaziva sudu. Lagali ste mi", poručio joj je na kraju isfrustrirani sudac.

Naložio je da se njezino ponašanje unese u zapisnik te presudio da mora podmiriti cjelokupni iznos potraživanja, uz sudske troškove.

"Pogriješila sam"

U kasnijoj izjavi za FOX 2 News Detroit Carroll je priznala da je vozila. Opisala je to kao vlastitu pogrešku. "U tom sam trenutku paničarila i donijela pogrešnu odluku umjesto da se zaustavim ili zatražim odgodu. Zbog toga mi je iskreno žao", dodala je.

Također je kritizirala reakciju javnosti, nazvavši je "viralnim spektaklom koji utječe na moj ugled, moju obitelj i moju sposobnost da nastavim sa svojim životom."

"Ja sam čovjek… Pogriješila sam, preuzimam odgovornost za tu pogrešku i spremna sam snositi posljedice", poručila je Carroll.

Iako javna osuda može biti pretjerana, navedeni sudski slučaj naglašava jedan drugi ozbiljan problem - korištenje telefona tijekom vožnje opasno je ne samo za vozača, nego i za sve sudionike u prometu.