Počelo je objavama na društvenim medijima, a onda je izbila neviđena kriza s desecima mrtvih: "Samo sam htio brinuti se za svoju mamu"

Počelo je s objavama na Instagramu koje su sugerirale da se otvara granica Španjolske s Marokom. Zatim su se pojavili korisnici Facebooka koji prate patrole obalne straže i videozapisi na TikToku koji pokazuju gdje plivati.

U roku od nekoliko sati, tisuće mladih Marokanaca se počelo kretati prema granici sa španjolskom enklavom Ceuta u sjevernoj Africi. Prepuni autobusi stigli su u susjedni marokanski grad Fnideq. Dolazili su vlakovima i taksijima.

Do trenutka kada su vlasti reagirale, procjenjuje se da je 60.000 ljudi stiglo u Ceutu u samo nekoliko dana, što je najveći migracijski val između Maroka i Španjolske u posljednjih nekoliko godina, piše The Washington Post.

Više od 80 migranata umrlo je s obje strane granice, uključujući neke koji su se utopili i druge koji su poginuli u stampedu, priopćile su vlasti.

Gotovo svi preživjeli migranti ubrzo su se vratili , ali posljedice događaja od prošlog tjedna će potrajati.

Svjedočanstva Marokanaca

Objava na Instagramu je uvjerila Anasa Amranija, Jahju Haraka i Ismaila Atika da se isplati riskirati putovanje.

Jedan TikTok video mapirao je točnu rutu kojom bi plivači trebali slijediti. Na Facebook grupama poput Fnideq Bab Sebta, korisnici su dijelili snimke zaslona s platformi za praćenje plovila kako bi identificirali trenutke kada su manje patrole obalne straže. Neki su tražili savjet o korištenju gumenih čamaca, a drugi oglašavali ronilačka odijela na prodaju.

"Vidio sam na internetu da je granica otvorena i odlučio sam otići", rekao je 17-godišnji Omar Danbor iz Fnideqa, vraćajući se iscrpljen uz obalu.

Ne zna se tko stoji iza objava da je granica otvorena, kao ni tko upravlja mnogim računima na društvenim mrežama, od kojih je nekoliko izbrisano ubrzo nakon prelaska granice. Associated Press kontaktirao je nekoliko računa, ali nije dobio odgovor.



Prema riječima više migranata koje je intervjuirala agencija AP, ljudi su se istovremeno probijali preko klizavih stijena, gurajući se i penjući jedni preko drugih. Nekoliko ih je reklo da su vidjeli ljude kako su pali u vodu i nisu mogli izroniti dok su drugi gazili pod njima.

"Zakoračio sam na lice mrtvaca dok sam se penjao. Nadam se da će Bog oprostiti meni i svima onima čija su tijela pronađena", rekao je Lahcen Kalouch, marokanski migrant koji je stigao u Ceutu prije nego što se vratio kući očajan.

Iako su pokušaji dolaska do Ceute uobičajeni, aktivisti za migracije rekli su da je ova epizoda bila drugačija zbog načina na koji su se glasine širile internetom, potičući tisuće ljudi da krenu prema enklavi istovremeno umjesto u manjim, raštrkanim skupinama.

Migranti na granici između Maroka i španjolske enklave Ceute Foto: Afp

Krhka granica

Marokanske vlasti izjavile su da migracijski val nije bio spontan. Ministarstvo unutarnjih poslova okrivilo je "iskorištavanje digitalne sfere" i "širenje dezinformacija". Dužnosnici nisu ponudili dokaze, ali su rekli da je otvorena istraga. Španjolska vlada dala je slične izjave.

Dužnosnici Ceute rekli su da su upozorili španjolsku vladu na porast dolazaka prije masovnog dolaska migranata u četvrtak. Španjolsko ministarstvo unutarnjih poslova u ponedjeljak je izjavilo da nije primilo "nikakvo izvješće ili upozorenje u vezi s masovnim dolaskom ljudi u Ceutu" te je pohvalilo suradnju s marokanskim vlastima u vraćanju većine migranata.

"Nitko se nije pozabavio time kako su te osobe uspjele probiti granicu", rekao je Mustapha Azaitraoui, marokanski geograf specijaliziran za dinamiku migracija.

"Ako velika skupina ljudi može prijeći granicu pod tim okolnostima, to ukazuje na širi sigurnosni problem koji tek treba biti javno priznat", dodao je.

I Maroko i Španjolska okrivili su za krizu u Ceuti krijumčare ljudi i mreže trgovine ljudima, no marokanski migranti koji su vraćeni uglavnom su odbacili to objašnjenje.

"Nitko me tamo nije prokrijumčario. Htio sam otići svojom slobodnom voljom, ali ta zemlja nije vrijedna sve ove žrtve", rekao je Kalouch.

"Nema mafija. Granica je bila otvorena i ja sam je prešao. Ali sada žalim", rekao je Danbor, odjeća mu je još uvijek bila mokra nakon putovanja natrag.

Španjolsko ministarstvo unutarnjih poslova izjavilo je da su istrage o mrežama krijumčara u tijeku te je napomenulo da su Španjolska i Maroko proveli zajedničke operacije protiv skupina za trgovinu ljudima.

Migrantska kriza u Španjolskoj Foto: Dnevnik Nove TV

Unatoč rastu marokanskog gospodarstva, za mnoge mlade Marokance ta transformacija nije se pretvorila u stabilan posao. Nezaposlenost mladih i dalje je visoka, a san o migraciji često je pojačan pričama rođaka koji su otišli i vratili se s automobilima, novom odjećom i devizama.

Jedan od onih koji su prešli granicu bio je šesnaestogodišnjak koji je odrastao nekoliko desetaka kilometara od Ceute. Europa se oduvijek činila snom dovoljno blizu, a opet nemoguće daleko. Stoga se pridružio naletu kada je na Facebooku vidio objavu u kojoj se sugerira da je granica otvorena i da je tisuće ljudi prelaze.

Nekoliko dana kasnije, vratio se na marokansku stranu, plačući dok je od stranaca tražio novac za taksi do kuće.

"Bacali su na mene suzavac i tukli me palicama. Tamo nema ništa za mene", rekao je tinejdžer koji je govorio pod uvjetom anonimnosti iz straha od stigmatizacije nakon neuspjelog pokušaja prelaska granice.

"Samo sam htio brinuti se za svoju mamu", rekao je brišući suze.