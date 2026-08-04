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UPAD U CEUTU

Počelo je objavama na društvenim medijima, a onda je izbila neviđena kriza s desecima mrtvih: "Samo sam htio brinuti se za svoju mamu"

PišeV. S., 04. kolovoza 2026. @ 07:51 komentari
Migranti prelaze u španjolsku enklavu Ceuta - 3
Migranti prelaze u španjolsku enklavu Ceuta - 3 Foto: AP/via Guliver
Mnogi mladi Marokanci koji su pokušali prijeći u Španjolskoj tijekom neviđene krize u Ceuti, kažu da su ih na to nagnale objave na društvenim mrežama.
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Počelo je objavama na društvenim medijima, a onda je izbila neviđena kriza s desecima mrtvih: "Samo sam htio brinuti se za svoju mamu"
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