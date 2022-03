Što je u Putinovoj glavi i kako će se završiti ovaj rat? Zapad traži odgovore na ova pitanja dok istovremeno pokušava poslati što je više moguće vojne pomoći Ukrajini i zaustaviti sulud pohod Putina.

Ruska invazija na Rusiju traje već 19. dan, a svijet je sve više zabrinut zbog moguće eskalacije sukoba i jačanja Rusije. Pozivajući se na američke obavještajne izvore, Associated Press piše kako Vladimir Putin sve više pokazuje ljutnju i frustraciju neuspjesima svoje vojske koja je trebala u kratkom roku odraditi sve zadaće.

Spreman je pojačati brutalno nasilje prema ukrajinskom narodu, navodi Associated Press i dodaje kako Rusija još uvijek ima golemu vojnu premoć te da je sposobna još nekoliko tjedana bombardirati ciljeve u Ukrajini. Teško je dokučiti stanje Putinovog uma, piše agencija, navodeći kako je upravo to ključni zadatak Zapada.

Čelnici obavještajnih službi prošlog su tjedna pred američkim Kongresom izrazili zabrinutost što je sve Putin spreman učiniti za pobjedu u ratu.

AP navodi i kako je u više od dva desetljeća svoje neprikosnovene vladavine Putin ostvario potpunu dominaciju nad državnim institucijama, kao i sigurnosnim službama. Vlada uz uski krug suradnika, marginalizira oporbu, pritvara ili čak ubija njihove članove, piše AP.

Direktor američke CIA-e William Burns smatra kako se Putinov mozak već neko vrijeme "krčka" u zapaljivoj kombinaciji kajanja zbog ruske prošlosti i velikih ambicija.

Njegova je ideja bila, smatra ovaj obavještajni stručnjak, zauzeti Kijev u roku od dva dana. No, to se nije dogodilo, ruske postrojbe nisu uspjele zauzeti ključne gradove, a veliki su i ljudski gubici.

Ukrajina navodi kako je poginulo čak 9000 vojnika, no problem Putinu, osim oslabljene vojske također zadaju i sankcije Zapada, ali i niski standard građana uslijed sankcija i nezadovoljstvo ruskih oligarha koji bi mogli okrenuti ili već okreću leđa Putinu.

Burns je kazao Kongresu kako ne vjeruje da je Putin izgubio razum.

"Mislim da je samo vrlo ljutit i frustriran. Spreman je povući brutalan potez. Vjerujem da će pojačati snagu i udariti jače kako bi samljeo ukrajinsku vojsku, a pritom neće mariti za civilne žrtve", kazao je. Smatra kako su vrlo opasne ruske propagandne tvrdnje kako SAD pomaže Ukrajini razviti biološko oružje, jer to navodi da bi upravo Putinove snage mogle upotrijebiti takvo oružje.

Ishod rata trenutno je krajnje neizvjestan. Jasno je tek da predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski neće tako lako podržati autonomiju novoproglašenih, odnosno samoproglašenih republika na ukrajinskom tlu. A ako Putin i zauzme Kijev i makne Zelenskog s vlasti, morat će se suočiti s osiguranjem Ukrajine, zemlje s više od 40 milijuna stanovnika, piše AP.

"On naprosto nema održiv politički scenarij da završi ovu igru, a suočit će se sa dugotrajnim otporom Ukrajinaca", smatra. Prema američkim obavještajnim izvorima, Putin si je umislio kako je ovo rat koji ne smije izgubiti, no da će se uslijed sve većih žrtava zadovoljiti i s nekim second best scenarijem.

Neovisni ruski politički analitičar Kiril Rogov na društvenoj mreži Telegram objavio je kako je ukrajinski rat "izgubljen" te je "epski neuspjeh".

"Putin je pogrešno mislio da je Zapad nemoćan i nevoljan pomoći spriječiti ovu agresiju, računao je da su zemlje Zapada letargične, pohlepne i podijeljene. U isto vrijeme mislio je da je ruska ekonomija samodostatna i sigurna, a da je ruska vojska dovoljno dobro pripremljena za ovakav zadatak. Najveća mu je greška bila što je smatrao da Ukrajina nije država, a da Ukrajinci nisu nacija - napisao je dodavši kako je to jako mnogo grešaka kada netko kreće u ovakav poduhvat.

Američki obavještajci također se nadaju kako bi ovaj rat mogli zaustaviti sami Rusi, koji se suočavaju s padom standarda. Također sami Rusi mogli bi shvatiti o čemu se radi, ako uspiju probiti Putinovu informativnu blokadu.

Neki ruski analitičari smatraju kako je ovaj rat biti ili ne biti. "Ako izgubimo rat, to će voditi do smrti Rusije", kazao je analitičar Vladimir Solovjov.