Autobus propao kroz led u najdublje jezero: Otkriveno tko su žrtve, među njima i dijete

Ruske vlasti izvijestile su da su ronioci izvukli tijela sedam kineskih turista i ruskog vozača koji su poginuli nakon što je njihov autobus u petak pao kroz led na jezeru Bajkal. Jedan kineski turista uspio je pobjeći, rekao je guverner Irkutske regije Igor Kobzev, izražavajući "najdublje sućuti obiteljima i prijateljima žrtava".

Mjesto nesreće nalazilo se na dubini od 18 metara, a ronioci su morali koristiti podvodne kamere kako bi locirali tijela. Vozilo je upalo u pukotinu na ledu široku tri metra. Guverner je upozorio turiste da je izlazak na led Bajkala "smrtno opasan" i da se trebaju koristiti samo uslugama službenih turističkih agencija.

Svi kineski turisti, uključujući 14-godišnje dijete, putovali su samostalno. Protiv nepoznatih osoba otvorena je kriminalistička istraga o uzroku nesreće, javlja BBC.

Kobzev je također objavio da, unatoč tragediji, neki turisti i dalje riskiraju život, tijekom petka i subote šest ljudi spašeno je nakon što su ostali zarobljeni u svojim vozilima na ledu. Krajem siječnja kineski turist je poginuo nakon prevrtanja automobila na zaleđenom Bajkalu.

Bajkal, najdublje jezero na svijetu s maksimalnom dubinom od 1642 metra, popularna je turistička destinacija, ali često smrtonosna zimi zbog zaleđenog površinskog sloja.