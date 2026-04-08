Oštra poruka iz Madrida: "Nećemo pljeskati onima koji su zapalili svijet jer su se pojavili s kantom vode"

Španjolski premijer Pedro Sánchez, jedan od najglasnijih zapadnih kritičara rata protiv Irana, reagirao je na objavu primirja oštrom porukom.

"Primirja su uvijek dobra vijest, posebno ako vode prema pravednom i trajnom miru. No ovo trenutačno olakšanje ne smije nas natjerati da zaboravimo kaos, razaranje i izgubljene živote. Španjolska vlada neće aplaudirati onima koji su zapalili svijet samo zato što su se pojavili s kantom vode. Sada su potrebni diplomacija, međunarodno pravo i MIR", poručio je u objavi na X-u.

Los alto al fuego siempre son una buena noticia. Sobre todo si conducen a una paz justa y duradera. Pero el alivio momentáneo no puede hacernos olvidar el caos, la destrucción y las vidas perdidas.



El Gobierno de España no aplaudirá a quienes incendian el mundo porque se… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 8, 2026

Sánchez je američko-izraelske napade na Iran ranije opisao kao neopravdane i opasne te poručio da je stav Španjolske jasan – "ne ratu".

Osim toga, Madrid nije dopustio američkim snagama korištenje pomorske baze Rota i zračne baze Morón na jugu Španjolske, kojima zajednički upravljaju, za operacije protiv Irana, na što je Donald Trump zaprijetio prekidom svih trgovinskih odnosa sa Španjolskom.

Španjolski premijer ranije je upozoravao i da su povod i posljedice napada na Iran jednako nejasne kao i one kod invazije na Irak 2003. godine te da neće dovesti do pravednijeg međunarodnog poretka.