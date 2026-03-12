Američki lunarni plan pod pritiskom: Pojavilo se neslaganje NASA-e i SpaceX-a oko upravljanja Starshipom

Planovi za povratak ljudi na Mjesec ovise ne samo o raketama, već i o ugovorima, inženjerskim raspravama te odlukama o tome koliko kontrole astronauti trebaju imati tijekom slijetanja na lunarnu površinu.

Inspektor NASA-e objavio je izvještaj u kojem se analizira upravljanje ugovorima za "Ljudski sustav za slijetanje" (engl. human landing system ili HLS), dodijeljenima tvrtkama SpaceX i Blue Origin. Ti su svemirski brodovi ključni za plan NASA-e da još ovog desetljeća spusti astronaute na površinu Mjeseca i osigura trajnu prisutnost SAD-a na njegovoj površini. Budući da su, i navedene tvrtke, i NASA dosad objavljivali vrlo malo informacija o tome, izvještaj pruža rijedak uvid u čitav program.

Izvještaj, koji je potpisao viši službenik Ureda inspektora Robert Steinau, zaključuje da je NASA-in pristup ugovorima po fiksnoj cijeni, u velikoj mjeri učinkovit.

"Utvrdili smo da je pristup Agencije u ugovaranju bio učinkovit u kontroli troškova i osigurao Programu HLS uvid u razvoj lunarnog sustava za slijetanje tvrtki SpaceX i Blue Origin. Pružatelji usluga također su mogli koristiti stručnu ekspertizu Agencije te njezine jedinstvene kapacitete i objekte kako bi unaprijedili razvoj svojih sustava za slijetanje“ navodi se u izvještaju, koji prenosi Ars Technica.

Spor oko ručne kontrole

No, unatoč napretku, ostaju nesuglasice o upravljačkim kontrolama astronauta tijekom spuštanja SpaceX-ova Starshipa na Mjesec.

"Postoji neslaganje između NASA-e i SpaceX-a oko toga zadovoljava li trenutno predloženi pristup pružatelja usluga slijetanje u skladu s namjerom Agencijine odredbe o ručnoj kontroli. Unatoč izjavi i obvezi pružatelja usluga da ispuni ovaj zahtjev, NASA-ino praćenje rizika povezanog s ručnom kontrolom Starshipa pokazuje pogoršavajući trend.,“ navodi se nadalje u izvještaju.

Pouke iz Dragon programa i ostali problemi

Prije deset godina pojavili su se slični sporovi tijekom dizajna kapsule Crew Dragon, koja prevozi astronaute do Međunarodne svemirske postaje (ISS). NASA je zahtijevala izravnu kontrolu pilota, dok je SpaceX u početku preferirao automatizaciju preko zaslona osjetljivih na dodir. Bivši astronaut Garret Reisman pomogao je tada u postizanju kompromisa koji omogućava ručno upravljanje putem zaslona osjetljivih na dodir.

Izvještaj također navodi obavezna neposredna testiranja leta bez posade, prije nego što astronauti lete prema Mjesecu. Ti testovi neće uključivati sustave za održavanje života, niti zračne komore. Također, testiranje Starshipovog lifta neće biti uključeno.

I NASA je promijenila svoje planove

U okviru obnove programa Artemis, NASA je 27. veljače 2026. najavila promjene u arhitekturi svojih lunarnog programa kako bi povećala broj letova i standardizirala konfiguraciju rakete SLS te dodala novu testnu misiju u niskoj Zemljinoj orbiti.

U skladu s tim, Artemis III više neće izvesti slijetanje astronauta na površinu Mjeseca, nego će biti preuređena u misiju testiranja sustava u niskoj Zemljinoj orbiti, planiranu za 2027. godinu. Tijekom te misije astronauti će testirati susrete i spajanja između svemirskog broda Orion i jednog ili oba komercijalna lunarna modula tvrtki SpaceX i Blue Origin te provjeriti ključne funkcije, poput kontrole sustava za održavanje života te sustava za potisak i komunikacijskih sustava.

Riječ je o dijelu NASA‑inih napora da izgradi iskustvo u orbitalnim operacijama prije nego što sljedeća misija, Artemis IV, u 2028. godini pokuša prvi put spustiti ljude na površinu Mjeseca u okviru tog programa. Ta revidirana strategija omogućava dodatno testiranje opreme i postupaka kako bi se smanjio rizik od neuspjeha prije samog slijetanja, te se smatra ključnim korakom u pripremi za veće lunarne ciljeve programa Artemis.