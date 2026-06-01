Sustav koji će ukloniti sve "rupe": Pentagon seli globalno praćenje zračnih ciljeva u svemir

Svemirske snage SAD-a dodijelile su ugovor vrijedan više milijardi dolara komercijalnom svemirskom sektoru za razvoj nove satelitske arhitekture praćenja zrakoplova. Tvrtka SpaceX dobila je ugovor vrijedan 4,16 milijardi dolara s ciljem ubrzanja razvoja svemirske mreže senzora za indikaciju pokretnih zračnih ciljeva (AMTI), piše portal The War Zone (TWZ).

Svemirske snage SAD-a planiraju imati početnu sposobnost te satelitske mreže u orbiti do 2028. godine, čime se značajno skraćuju ranije predviđeni rokovi koji su se protezali do 2030-ih.

Koncept AMTI konstelacije ranije je bio povezan s pokušajima ukidanja nabave američkih vojnih zrakoplova E-7 Wedgetail za rano upozoravanje i kontrolu iz zraka, što je kasnije poništeno nakon intervencije američkog Kongresa. Iako Američko ratno zrakoplovstvo nastavlja s programom E-7, kao zamjenom za zastarjelu flotu E-3 Sentry AWACS zrakoplova, dugoročni cilj ostaje prijenos većine AMTI funkcija u Zemljinu orbitu.

"Očita" potreba

"Tradicionalne metode vojnih zračnih platformi za praćenje pokretnih ciljeva suočavaju se s kontinuiranim izazovima, jer protivnici razvijaju sve sofisticiranije sustave za uskraćivanje pristupa zračnom prostoru i područja zračnog prostora (A2/AD)", navode Svemirske snage u priopćenju o novom ugovoru sa SpaceX-om, koje prenosi TWZ.

"Kako bi se nadopunilo tradicionalno zračno senzorsko djelovanje, potreba za slojevitom i visoko otpornom arhitekturom praćenja je očita. Svemirski (orbitalni) sustav za indikaciju i praćenje pokretnih zračnih ciljeva (SB-AMTI) ima cilj unaprijediti sposobnosti Svemirskih snaga u okviru združenih snaga uspostavom trajne, globalne sposobnosti za detekciju i praćenje zračnih ciljeva iz svemira", dodaje se u istom priopćenju.

Ugovor vrijedan 4,16 milijardi dolara dodijeljen je SpaceX-u kroz model natjecateljskog sporazuma prema ovlasti ugovornog mehanizma američkog ministarstva obrane pod nazivom "Other Transaction Authority" (OTA), a ne kroz klasični oblik javne nabave.

"Ta početna dodjela predviđa uspostavu konstelacije satelita do 2028. godine, čime će američke združene snage dobiti početnu sposobnost za uklanjanje operativnih slijepih točaka", ističe se u priopćenju Svemirskih snaga.

Velika promjena na pomolu

U međuvremenu se provode testiranja prototipnih senzora u okviru visoko klasificiranih programa u kojima sudjeluju Američko ratno zrakoplovstvo, Svemirske snage i američki Nacionalni ured za izviđanje (NRO), koji djeluje kao glavna američka obavještajna institucija za daljinsko promatranje.

Očekuje se da će nova satelitska arhitektura značajno promijeniti način globalnog praćenja zračnih ciljeva, skratiti lance djelovanja te smanjiti ovisnost o radarskim sustavima u zrakoplovima, uz povećanje otpornosti kroz distribuirane satelitske konstelacije i sigurne komunikacijske mreže poput Starlinka i Starshielda, uz razvoj laserskih komunikacijskih releja.