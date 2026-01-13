Šokantne scene iz Minnesote: Suzavac i šok granate na prosvjednike, priveli dječaka

ICE provodi nove racije i uhićenja u sklopu pojačane akcije protiv nedokumentiranih migranata, nakon što je prije nekoliko dana tijekom akcije ICE-a u Minnesoti ubijena Renee Nicole Good. Napetosti i sukobi između stanovnika i saveznih agenata dodatno su eskalirali.

Savezni agenti u utorak su ponovno upotrijebili suzavac i raspršili nadražujuća sredstva prema prosvjednicima tijekom još jednog napetog dana u Minneapolisu.

Istodobno su učenici u udaljenom predgrađu napustili nastavu, pridruživši se valu prosvjeda protiv agresivnih imigracijskih racija administracije predsjednika Donalda Trumpa.

Vladina akcija protiv nedokumentiranih migranata sada se seli pred savezni sud. Država Minnesota, zajedno s gradonačelnicima Minneapolisa i St. Paula, od suca traži hitnu suspenziju operacije, iako datum ročišta još nije određen.

Ulice Minneapolisa prekrili su oblaci plina u blizini mjesta na kojem je prošlog tjedna imigracijski agent hicem u glavu usmrtio Renee Good.

Jedan muškarac očajnički je ispirao oči snijegom i dozivao pomoć dok su agenti u neoznačenom terenskom vozilu raspršivali narančasti nadražujući sprej i potom se udaljili.

"Imala sam osjećaj da su ovdje samo kako bi zastrašivali i uznemiravali ljude", rekla je jedna žena, javlja AP.

Brita Anderson, koja živi u blizini i došla je pružiti podršku prijateljima iz susjedstva, rekla je da ju je razbjesnio prizor agenata u taktičkoj opremi i plinskim maskama, pitajući se kakvu poruku takva demonstracija sile šalje stanovnicima.

U Brooklyn Parku, u saveznoj državi Minnesoti, učenici su masovno napustili školu u znak prosvjeda protiv imigracijske operacije, slijedeći primjer mladih u drugim dijelovima zemlje.

Nakon što je Ministarstvo domovinske sigurnosti najavilo slanje više od 2.000 imigracijskih službenika u Minnesotu, savezna država je zajedno s Minneapolisom i St. Paulom u ponedjeljak podnijela tužbu protiv administracije Donalda Trumpa, tražeći zaustavljanje ili barem ograničavanje tog vala.

U tužbi se navodi da Ministarstvo domovinske sigurnosti krši Prvi amandman i druga ustavna jamstva, ciljajući pritom progresivnu saveznu državu poznatu po potpori demokratskoj politici i otvorenom odnosu prema migrantima.

"Ovo je, u suštini, savezna invazija na gradove blizance u Minnesoti i to mora prestati", poručio je državni odvjetnik Minnesote Keith Ellison.

Gradonačelnik Minneapolisa Jacob Frey upozorio je da se u grad slijevaju tisuće saveznih agenata, što, kako kaže, snažno utječe na svakodnevni život građana.

Diljem Sjedinjenih Država posljednjih su dana održani deseci prosvjeda i bdijenja u spomen na Renee Good, 37-godišnju majku troje djece, čija je smrt potaknula val ogorčenja.

Ministarstvo domovinske sigurnosti tvrdi da je od početka prosinca u Minnesoti uhićeno više od 2.000 ljudi te poručuje da neće odustati od provedbe zakona. Njihova glasnogovornica Tricia McLaughlin, odgovarajući na tužbu, optužila je dužnosnike Minnesote da zanemaruju pitanja javne sigurnosti.

"Zadaća predsjednika Trumpa jest štititi američke građane i provoditi zakon, bez obzira na to tko obnaša dužnost gradonačelnika, guvernera ili državnog odvjetnika", poručila je McLaughlin.

Trumpova administracija više je puta stala u obranu imigracijskog agenta koji je usmrtio Good, tvrdeći da je djelovao u samoobrani. No takvo objašnjenje odbacili su gradonačelnik Frey, guverner Minnesote Tim Walz i drugi, pozivajući se na videosnimke koje, kako tvrde, dovode tu verziju u pitanje.

U međuvremenu su dvojica demokratskih zastupnika iz savezne države Massachusetts najavila zakonodavni prijedlog kojim bi se olakšalo podnošenje tužbi protiv saveznih službenika optuženih za kršenje građanskih prava te ograničila njihova zakonska zaštita. Ipak, izgledi da takav zakon bude usvojen u Kongresu pod republikanskom kontrolom ostaju vrlo mali.

Today at 34 & Park in Minneapolis, a woman tried to drive down the street where a protest had broken out in front of a home ICE was raiding, saying she had a doctor apt to get to. ICE agents busted out her windows, cut off her seatbelt, and pulled her out before arresting her. pic.twitter.com/Y9bDF1xfKW — amanda moore 🐢 (@noturtlesoup17) January 13, 2026

U Wisconsinu zamjenica guvernera Sara Rodriguez predlaže zabranu civilnih imigracijskih intervencija u blizini sudova, bolnica, zdravstvenih ustanova, škola, crkava i drugih osjetljivih mjesta. Ona se pritom nada političkom nasljeđivanju guvernera Tonyja Eversa, demokrata koji se ne kandidira za treći mandat.

"Možemo o tome razgovarati, ali apsolutne zabrane mogle bi dodatno pojačati reakcije iz Washingtona", rekao je Evers, misleći na Trumpovu administraciju. "Oni takvim situacijama često ne pristupaju na primjeren način."

