Napeto na Cipru: Predsjednik udario na Britance, želi razgovarati o sudbini baza koje naziva "kolonijalnom ostavštinom"

Ciparski predsjednik pozvao je u četvrtak na "otvorenu i iskrenu raspravu" o budućnosti britanskih baza na otoku nakon što kriza na Bliskom istoku završi.

Govoreći uoči sastanka Europskog vijeća u Bruxellesu u četvrtak, Nikos Kristodulides rekao je da su dvije baze "kolonijalna posljedica" čime je doveo u pitanje njihovu budućnost.

Novinarima je rekao: "Kada ova situacija na Bliskom istoku završi, imat ćemo otvorenu i iskrenu raspravu s britanskom vladom".

Na pitanje želi li da baze budu uklonjene, kazao je da želi razgovarati o "statusu i budućnosti britanskih baza", ali da neće "javno pregovarati."

"Neću javno iznijeti svoj zahtjev, ali moramo imati otvorenu i iskrenu raspravu", rekao je. "Britanske baze na Cipru kolonijalna su ostavština na otoku."

Kazao je također da unutar baza ima više od 10. 000 ciparskih građana, "imamo odgovornost za te ljude“.

Dvije britanske vojne baze na Cipru, Akrotiri i Dhekelia, britanski su suvereni teritorij prema sporazumu o ciparskoj neovisnosti potpisanom 1960. godine.

Zrakoplovi RAF-a trenutno polijeću s otoka u misije zaštite od iranskih dronova.

No, čini se da su odnosi s Ciprom napeti zbog kašnjenja u slanju ratnog broda za obranu otoka od napada, nakon napada dronom na bazu Akrotiri ranije ovog mjeseca.

Razarač HMS Dragon isplovio je tek prošli tjedan i još uvijek nije stigao na Cipar.

Napad dronom izazvao je zabrinutost na Cipru da bi baze mogle biti prijetnja sigurnosti otoka, a prosvjednici su posljednjih dana izašli na ulice.

Ured britanskog premijera Keira Starmera u četvrtak je odbio reći hoće li biti otvoren za razgovore o budućnosti baza, rekavši da vojna suradnja Ujedinjenog Kraljevstva s Ciprom "nikada nije bila bliža".