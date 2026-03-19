Pogođen američki "nevidljivi zrakoplov": Sumnja se na iransku vatru

Američki borbeni zrakoplov F-35 prisilno je sletio u američku vojnu bazu na Bliskom istoku nakon što ga je najvjerojatnije pogodila iranska vatra, tvrde dva izvora upoznata sa slučajem.

Glasnogovornik američkog Središnjeg zapovjedništva, kapetan Tim Hawkins, rekao je da je "nevidljivi" stealth zrakoplov pete generacije bio u borbenoj misiji iznad Irana kada je morao hitno sletjeti. Dodao je da je zrakoplov sigurno sletio te da je incident pod istragom.

"Zrakoplov je sigurno sletio, a pilot je u stabilnom stanju", rekao je Hawkins. "Ovaj incident je predmet istrage."

Ako se potvrdi, ovo bi bio prvi put da je Iran pogodio američki zrakoplov u ratu koji je započeo krajem veljače. I SAD i Izrael u sukobu koriste F-35, čija cijena prelazi 100 milijuna dolara, piše CNN.

Prisilno slijetanje dolazi u trenutku kada visoki američki dužnosnici i dalje tvrde da je njihova kampanja protiv Irana vrlo uspješna. Ministar obrane Pete Hegseth izjavio je u četvrtak ujutro da SAD "odlučno pobjeđuje" te da su iranski protuzračni sustavi uništeni.