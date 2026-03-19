Prisilno sletio
Pogođen američki "nevidljivi zrakoplov": Sumnja se na iransku vatru
19. ožujka 2026. @ 16:57
Američki dužnosnici potvrdili su da je zrakoplov prisilno sletio i da je pilot stabilno.
Američki borbeni zrakoplov F-35
prisilno je sletio u američku vojnu bazu na Bliskom istoku nakon što ga je najvjerojatnije pogodila iranska vatra, tvrde dva izvora upoznata sa slučajem.
Glasnogovornik američkog Središnjeg zapovjedništva, kapetan
Tim Hawkins, rekao je da je "nevidljivi" stealth zrakoplov pete generacije bio u borbenoj misiji iznad Irana kada je morao hitno sletjeti. Dodao je da je zrakoplov sigurno sletio te da je incident pod istragom.
"Zrakoplov je sigurno sletio, a pilot je u stabilnom stanju", rekao je Hawkins. "Ovaj incident je predmet istrage."
Ako se potvrdi, ovo bi bio prvi put da je Iran pogodio američki zrakoplov u ratu koji je započeo krajem veljače. I SAD i Izrael u sukobu koriste F-35, čija cijena prelazi 100 milijuna dolara, piše
CNN.
Prisilno slijetanje dolazi u trenutku kada visoki američki dužnosnici i dalje tvrde da je
njihova kampanja protiv Irana vrlo uspješna. Ministar obrane Pete Hegseth izjavio je u četvrtak ujutro da SAD "odlučno pobjeđuje" te da su iranski protuzračni sustavi uništeni.