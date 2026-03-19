Raspudići kaparili kuću u centru Zagreba: Doznajemo koliko će je platiti

Politički i bračni par Marija Selak Raspudić i Nino Raspudić uskoro bi trešnjevačku adresu trebali zamijeniti onom u širem centru Zagreba. Kako doznaje Ivan Pandžić iz 24sata, a potvrdila je i sama zastupnica, par je kapario kuću na atraktivnoj lokaciji iznad Trga dr. Franje Tuđmana.

Iako je kapara uplaćena, kupoprodaja još uvijek nije pravno završena. Riječ je o objektu ukupne tlocrtne površine od 486 četvornih metara koji se sastoji od prizemlja s garažama, tri stambene etaže, potkrovlja i pripadajućeg dvorišta.

Kako doznaje DNEVNIK.hr vlasnici kuće koju kupuju Raspudići za nju su originalno tražili 1,1 milijun eura, no zbog neriješenih imovinskopravnih odnosa (kuća nema uporabnu dozvolu) pristali su na nižu cijenu od 750.000 eura.

Selak Raspudić je objasnila da je uvjet za kupnju stana da sadašnji vlasnici riješe imovinskopravne odnose. U suprotnom, ugovor se raskida.

Prodaja stana na Trešnjevci za 480.000 eura

Financijska konstrukcija za novu nekretninu dijelom je zatvorena prodajom njihova dosadašnjeg stana na Trešnjevci, a ostalo planiraju namiriti kreditom. Stan od 115 kvadrata, koji je u imovinskoj kartici bio procijenjen na nešto više od 462.000 eura, prodan je prije mjesec dana za 480.000 eura.

Prema kupoprodajnom ugovoru, Raspudići iz stana moraju iseliti do 1. rujna ove godine.

Primanja i štednja

Prema trenutno dostupnim podacima iz imovinskih kartica, Marija Selak Raspudić prima neto plaću od 3571,08 eura, dok su mjesečna primanja Nine Raspudića 4424,61 eura. Bračni par je prijavio i zajedničku štednju od 22.000 eura, a u karticama nemaju prijavljenih kreditnih obveza.

Podsjetimo, Marija Selak Raspudić i Nino Raspudić nedavno su pokrenuli novu političku platformu pod nazivom Drito.