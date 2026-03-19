NATO članica zbog ruskih prijetnji uvodi nove radarske sustave

Poljska kontrola zračnog prometa u četvrtak je pustila u rad dva nova radara s ciljem poboljšanja radiolokacijskih podataka i operativne sigurnosti, priopćila je Poljska agencija za zračnu navigaciju.

Poljska, koja redovito šalje borbene zrakoplove zajedno sa saveznicima NATO-a kako bi nadzirala svoj zračni prostor, odnosno kao odgovor na ruske zračne napade iznad Ukrajine, ovime dodatno pojačava svoje kapacitete.

Država je posljednjih godina prijavila niz kršenja zračnog prostora, uključujući upad oko 20 ruskih dronova u rujnu i niz zračnih balona iz Bjelorusije za koje tvrdi da su namijenjeni ispitivanju NATO-ovih sustava za detekciju zračnog prostora.

Novi uređaji uključuju radar smješten u blizini Katowica i sekundarni radar u blizini Pultuska, rekla je PANSA. Riječ je o dijelu investicijskog plana vrijednog 1,4 milijarde zlota između 2024. i 2029. godine, prenosi Reuters.

Tehnologija korištena u novim radarima omogućit će precizniju komunikaciju između zrakoplova i kontrole zračnog prometa, rekao je glasnogovornik PANSA-e, dodajući da su sve radarske informacije podijeljene i s vojskom.

"PANSA je odgovorna za kontrolu prometa civilnog zrakoplovstva, ali razvijamo i civilno-vojnu suradnju, tj. stvaranjem alata koji omogućuju fleksibilno upravljanje zračnim prostorom u slučaju potrebe za provođenjem vojnih operacija unutar njegovog dijela", rekao je.