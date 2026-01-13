Skandal s ratnim brodovima! Milanović je bijesan, čeka se sudski epilog: "Apeliram na sve"

Ne frcaju iskre u praznim halama splitskog škvera. Radnika nema, već dugo nitko ne završava preostala tri vojna broda za ratnu mornaricu. Umjesto da plove, zaglavili su i prije nego što je s Ministarstvom obrane raskinut ugovor o gradnji.

"Trenutno se na njima ne radi jer nemamo osnove za taj rad. Vrlo loša situacija za sve, nema dobitnika, nema sretnih, mi kao graditelji smo u velikom gubitku, naručitelj nije dobio ono što treba", poručuje Darko Pappo iz DIV grupe.

Brodska hala - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Zašto i otkud novac za kupovinu drugog vojnog naoružanja, a ne i ovaj projekt, pita se ovih dana i predsjednik države.

"Priča se o kupovini dviju korveta od nekog naručitelja, što je s hrvatskim proizvodima? Fućka se meni za vlasnika brodogradilišta u Splitu i njegove poslovne probleme, za to tko je kriv ili nije, ali to je Vlada trebala riješiti već pet puta", kaže predsjednik Zoran Milanović.

Promijenilo se čak pet ministara obrane. Posao je dogovaran u Milanovićevu premijerskom mandatu prije više od desetljeća. More su vidjela samo dva od ukupno pet brodova.

Brodska hala - 1 Foto: DNEVNIK.hr

"Državno odvjetništvo zastupa hrvatsku državu u pravnom sporu s brodogradilištem koje te brodove, kada su naručeni, a naručeni su davno u vremenu Milanovićeve vlade, trebali su biti gotovi jako davno, a nisu", rekao je premijer Plenković.



Država traži način kako poništiti vlasništvo nad brodovima - i dalje to pokušava riješiti na sudu. S Tomislavom Debeljakom nisu razgovarali, kažu, ali Dnevniku Nove TV iz DORH-a potvrđuju da se čeka konačan odgovor.

Brodska hala - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Državno odvjetništvo za Dnevnik Nove TV ovako poručuje:

"Državno odvjetništvo nije zaprimilo odluke Vrhovnog suda povodom zahtjeva kojima se tražilo izvanredno preispitivanje zakonitosti pravomoćnih odluka, a odnose se na pitanje upisa tri broda u gradnji u korist trgovačkog društva Brodogradilište specijalnih objekata u registar brodova (...), već poduzima pravne radnje koje se odnose na tri nedovršena broda i poduzet će sve radnje u zaštiti imovine i imovinskih interesa Republike Hrvatske."

"Sve su stvari otvorene, stvar je pregovora i dogovora, zakon definira te situacije i mi ćemo se kao legalisti držati slova zakona", kaže ministar gospodarstva Ante Šušnjar.

Krajem godine škver je raskinuo ugovor s MORH-om. Puklo je zbog troškova gradnje koji su rasli.

"U jednom trenutku to je bilo 45,5 milijuna eura s PDV-om, to je bila minimala da možemo završiti te brodove, računali smo da se to odnosi na sva četiri broda, jedan smo i isporučili. Ministarstvo nije pristalo na to. Njima se to činilo previše", kaže Pappo.

Anušić zasad o svemu šuti. Dok čeka epilog sudskog spora, druga je strana spremna razgovarati.



"Tvrtka je dovedena u fazu da je morala proglasiti predstečaj. Apeliram na sve koji imaju utjecaja na bilo kojoj razini da se pokrene komunikacija. Nije to čvor koji se ne može raspetljati, tu samo treba dobra volja, razuma i s jedne i druge strane, popustiti da se brodovi dovrše", kaže Pappo.



Pitanje je kada, gdje i pod kojim uvjetima. Država još nije digla ruke od brodova. Interes da ih dovrše, doznajemo, pokazala su još dva brodogradilišta. Odluči li promijeniti partnera, mora imati i brodove. Do drugačije odluke u Debeljakovim su rukama.