Zelenski popustio pod pritiskom? Obećao hitnu obnovu protoka nafte Mađarskoj i Slovačkoj

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij obratio se u četvrtak video vezom čelnicima država članica EU-a i obvezao se da će što je prije moguće u potpunosti obnoviti protok nafte kroz naftovod Družba za Mađarsku i Slovačku, doznaje se iz europskih izvora.

“Predsjednik Zelenskij se upravo obvezao da će što prije u potpunosti obnoviti protok nafte i u potpunosti poštovati ulogu Ukrajine kao pouzdanog energetskog partnera EU-a”, rekao je izvor.

Isti izvor navodi da se predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa osvrnuo na mađarsku blokadu zajma Ukrajini.

“Predsjednik Europskog vijeća je rekao da takvo ponašanje nije prihvatljivo i krši načelo iskrene suradnje u dobroj vjeri, što je utvrđeno u Ugovorima”, navodi diplomatski izvor.

Costa je rekao da se situacija s naftovodom Družba ne može povezivati s kreditom, o čemu je odluka donesena na samitu u prosincu.



“Njegova obnova ovisi isključivo o sposobnosti Ukrajine da ga popravi i o spremnosti Rusije da ga ponovno ne uništi”, rekao je Costa, koji je također ukorio i Zelenskog zbog “neprihvatljivih” prijetnji mađarskom premijeru Viktoru Orbanu.

Mađarska i Slovačka blokiraju zajam Ukrajini od 90 milijardi eura, ali u Europskom vijeću kažu da to neće biti tema samita jer je odluka o zajmu jednoglasno donesena na samitu u prosincu i da je sada samo preostalo provesti tu odluku.



No da bi Europska unija mogla podići kredit i proslijediti ga Ukrajini potrebno je unijeti promjenu u sadašnji sedmogodišnji proračun koja je neophodna jer je europski proračun jamac za taj kredit, a za to je opet potrebna jednoglasna odluka koju Mađarska i Slovačka blokiraju.

Budimpešta i Bratislava kažu da ne misle deblokirati zajam ako se ne osigura ponovna opskrba ruskom naftom preko naftovoda Družba, koji je oštećen i izvan funkcije od 27. siječnja nakon ruskog napada dronovima.

Čelnici EU-a ponovno nisu mogli jednoglasno donijeti zaključke o Ukrajini zbog protivljenja Mađarske i Slovačke, stoga su objavili izjavu koju “čvrsto podržava 25 čelnika država članica”.

U tom tekstu stoji da “Europsko vijeće pozdravlja usvajanje zajma od strane suzakonodavca i s nestrpljenjem očekuje prvu isplatu Ukrajini do početka travnja”.

U tom kontekstu također poziva na pojačanu suradnju s trećim zemljama kako bi se pomoglo u osiguranju preostalih 30 milijardi eura potrebnih za financiranje Ukrajine.

Ukrajinske potrebe za sljedeće dvije godine procijenjene su na 120 milijardi eura. Europska unija se obvezala da će osigurati 90 milijardi, a preostale zemlje partneri poput Velike Britanije, Norveške, Japana preostalih 30 milijardi.