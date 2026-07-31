VIDEO Zastrašujuća snimka: Čovjek nepomično stoji dok ga njuši medvjed, a onda je došao ispred njega...

Zastrašujući susret doživio je jedan turist na poznatoj rumunjskoj planinskoj prometnici Transfăgărășan 27. srpnja. Do njega je došao medvjed, a muškarac je jedva izbjegao napad životinje koja je stajala na samo nekoliko centimetara od njega.

Snimka susreta, koju je iz automobila snimio drugi prolaznik, brzo se proširila društvenim mrežama.

Na njoj se vidi kako turist gleda prema stijenama dok mu se medvjed polako približava s leđa. Kada je došao sasvim blizu njega, počeo mu je njušiti nogu. Muškarac je nepomično stajao cijelo to vrijeme.

In Romania, a tourist was so glued to his phone that he didn’t notice a bear.



The man only saw the animal when it was right in front of him. pic.twitter.com/ILHDC1amMD — NEXTA (@nexta_tv) July 29, 2026

U jednom trenutku, vidi se na snimci, medvjed je stao ispred čovjeka. Tek kada mu se životinja pojavila pred licem, turist je naglo potrčao, obišao automobil iz kojeg se snimalo te uspio ući u svoje vozilo. Medvjed je trčao za njim.

Snimka je ubrzo prikupila više od 1,3 milijuna pregleda i izazvala brojne reakcije, piše Pro TV.

Mnogi su se pitali kako je moguće da turist nije primijetio prilazak medvjetda, dok su drugi pisali da vjeruju da je namjerno ostao nepomičan kako bi izbjegao napad.

"Da se pomaknuo, medvjed bi potrčao za njim. Pokušao je ostati potpuno miran. Da je potrčao, medvjed bi ga progonio i možda bi ga napao. Pametno je postupio", komentirao je jedan korisnik.

Bilo je i onih koji su vjerovali da je vozač iza turista trebao zatrubiti kako bi uplašio životinju. No, jedan mještanin objasnio je da bi to samo pogoršalo situaciju: "Trubljenje ih više ne plaši, vjerujte mi, ja sam iz tog kraja. Naprotiv, da je čovjek zatrubio, ako se uplašio, postojao je veći rizik da medvjed skoči na njega nego da samo tako stoji".

Incident skreće pozornost na opasnost koju predstavljaju medvjedi koji se često spuštaju u blizini Transfăgărășanske autoceste, gdje se brojni turisti odlučuju zaustaviti kako bi ih fotografirali ili snimili, ignorirajući preporuke vlasti da se drže podalje od divljih životinja.