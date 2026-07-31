Putin zbog Olimpijskih igara priznao da Donbas pripada Ukrajini: "Ovo je čista izdaja!"

Gotovo pet godina od početka ruske invazije na Ukrajinu vlada Vladimira Putina na međunarodnoj je sceni potiho priznala da Donbas pripada Ukrajini. Razlog za tu iznenađujuću i tihu kapitulaciju Kremlja nije vojni poraz, već želja za povratkom na Olimpijske igre.

Međunarodni olimpijski odbor (MOO) ranije ovog mjeseca privremeno je otvorio vrata povratku Rusije u olimpijsku obitelj ukidanjem suspenzije Ruskom olimpijskom odboru (ROC). Iako su ruski dužnosnici to proglasili velikom diplomatskom pobjedom, u pozadini se odvio potez koji je šokirao tamošnju javnost.

Kako bi dobio zeleno svjetlo MOO-a, Ruski olimpijski odbor pismeno je potvrdio da pod svojom jurisdikcijom više nema regionalne sportske organizacije s teritorija koji spadaju pod Ukrajinski olimpijski odbor – što izravno uključuje Doneck, Luhansk, Zaporižju i Herson.

Takav ustupak prostranim regijama, koje je Vladimir Putin anektirao 2022. godine proglasivši ih "zauvijek ruskim", izazvao je ogroman bijes i politički skandal unutar same Rusije.

Bijes proratnih blogera: "To nije Olimpijski odbor, nego odbor izdajnika!"

Dok je glasnogovornica ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova klicala kako je "zdrav razum pobijedio", utjecajni ruski vojni komentatori i proratni blogeri, koji čine ključni dio radikalne domoljubne baze Kremlja, optužili su vlast za čistu izdaju.

"Ruski olimpijski odbor odrekao se dijela državnog teritorija samo kako bi se mogao baškariti na Olimpijskim igrama", grmio je poznati proratni novinar Dmitrij Stešin.

Popularni proratni kanal InfoWar na Telegramu otišao je i korak dalje: "Ovo je čin suradnje s neprijateljem i protudržavna diverzija. Ovo nije Ruski olimpijski odbor, nego Odbor izdajnika."

Na udaru kritika našao se i ruski ministar sporta Mihail Degtjarjov, koji je vodio pregovore s MOO-om. Utjecajni vojni blogeri otvoreno ga prozivaju pitanjima poput: "Čiji je Krim, Degtjarjove?" i optužuju ga za diplomatski debakl unatoč njegovim pokušajima da smiri strasti tvrdnjama kako su regionalna vijeća u okupiranim regijama raspuštena još ranije.

Kijev ulaže žalbu: "Ovo je u suprotnosti s Olimpijskom poveljom"

Sport je za Moskvu desetljećima bio ključni instrument državnog prestiža i meke moći, integriran izravno u državnu propagandu još od vremena SSSR-a. Zbog toga je puni povratak na međunarodnu scenu bio politički prioritet Kremlja, čak i po cijenu tiho narušenog narativa o "nepovredivosti novih ruskih granica".

S druge strane, Nacionalni olimpijski odbor Ukrajine u srijedu je podnio službenu žalbu Sudu za sportsku arbitražu (CAS) u Lausanneu, tražeći poništenje odluke MOO-a uz obrazloženje da ukidanje suspenzije Rusiji izravno krši odredbe Olimpijske povelje, piše POLITICO.

I dok se čeka pravni rasplet u Lausanneu, u samoj Rusiji ostaje gorak okus kompromisa koji je izvidno pokazao da su "vječna" teritorijalna obećanja Vladimira Putina savitljiva kada je u pitanju ulaznica za najveću svjetsku sportsku pozornicu.