Britanci razotkrili špijuna u drugoj zemlji: Podatke slao Iranskoj revolucionarnoj gardi

Muškarac s dvojnim britanskim i azerbajdžanskim državljanstvom uhićen je na Cipru zbog sumnje da je špijunirao britansku vojnu bazu i prikupljene informacije prosljeđivao Iranskoj revolucionarnoj gardi.

Riječ je o prvoj istrazi u kojoj se britanski Zakon o nacionalnoj sigurnosti primjenjuje na kaznena djela počinjena izvan Ujedinjenog Kraljevstva.

Rashad Sultanov (44) uhićen je 17. srpnja u suradnji ciparskih i britanskih vlasti. Trenutačno je u pritvoru dok traje postupak njegova izručenja Velikoj Britaniji, piše Sky News.

Britansko Državno odvjetništvo odobrilo je podizanje optužnice prema Zakonu o nacionalnoj sigurnosti. Istragu vodi protuteroristička policija iz Londona, a odnosi se na događaje između u svibnju i lipnju prošle godine u britanskoj zračnoj bazi Akrotiri na Cipru.

Istražitelji sumnjaju da je Sultanov nadzirao bazu i prikupljao podatke o njoj, nakon čega ih je navodno prosljeđivao Iranskoj revolucionarnoj gardi, koju britanske vlasti u ovom slučaju navode kao stranu obavještajnu službu.

Voditeljica londonske protuterorističke policije Helen Flanagan rekla je da ovaj slučaj pokazuje kako britanske vlasti mogu primijeniti Zakon o nacionalnoj sigurnosti i izvan granica zemlje kada su na meti neprijateljskih aktivnosti britanske vojne baze.

Optužbe se odnose na pružanje pomoći stranoj obavještajnoj službi te nezakonit ulazak i djelovanje na području zaštićenog vojnog objekta na štetu interesa Ujedinjenog Kraljevstva.

Na Cipru se nalaze dvije britanske suverene vojne baze - RAF Akrotiri i Dhekelia - koje datiraju iz 1950-ih godina.