Branili se sjekirom i bocom vode: Bračni par preživio napad crnog medvjeda

Bračni par iz Kalifornije preživio je napad crnog medvjeda ispred svoje kuće u Mammoth Lakesu, planinskom mjestu u Sierra Nevadi. Životinju su, prema navodima lokalnih vlasti, uspjeli odbiti bocom vode i sjekirom.

Sve se dogodilo proteklog ponedjeljka ujutro, kada je žena čula kako jedan od njihovih pasa laje ispred kuće. Izašla je provjeriti što se događa i zatekla psa u sukobu s mladim crnim medvjedom teškim oko 32 kilograma. Iz kuće je istrčao i drugi pas, koji se također uključio u sukob.

Žena je pokušala razdvojiti životinje, no medvjed se tada okrenuo prema njoj. Počeo ju je gristi i grebati, objavila je policija. Njezin suprug ubrzo je pokušao pomoći, ali je medvjed nasrnuo i na njega. Žena je u jednom trenutku uspjela dohvatiti bocu vode i njome udarati životinju kako bi oslobodila supruga. On je zatim otrčao po sjekiru te je tupim dijelom više puta udario medvjeda i zaustavio napad.

Unatoč ozbiljnim ozljedama, par se sam odvezao u bolnicu. Njihovi psi također su ozlijeđeni, no očekuje se da će se oporaviti.

Na mjesto događaja izašli su policija i službenici kalifornijskog Odjela za ribarstvo i divlje životinje. Medvjed je pronađen teško ozlijeđen, a nadležni su procijenili da predstavlja prijetnju javnoj sigurnosti te su ga eutanazirali. Riječ je bila o mladom medvjedu starom oko 17 mjeseci.

Iz policije ističu da su ovakvi incidenti u Mammoth Lakesu iznimno rijetki. Šef policije Dan Casabian rekao je da medvjedi u pravilu izbjegavaju ljude i bježe kada se s njima suoče, dodajući da je ovakvo agresivno ponašanje vrlo neobično.

Kalifornija je dom crnim medvjedima, a napadi na ljude rijetki su, iako su susreti ljudi i medvjeda posljednjih godina češći zbog širenja naselja u područja u kojima žive divlje životinje, piše USA Today.