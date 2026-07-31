U dječjoj sobi isplanirao brutalan pokolj, sve je htio prenositi uživo: Na oružju pronađeni jezivi simboli i poruka

Pripadnici austrijske službe državne sigurnosti uspjeli su spriječiti stravičan teroristički napad. Uhitili su 14-godišnjaka iz Tirola koji je svoj ubilački čin planirao uživo emitirati putem interneta.

Ključnu dojavu o planiranom pokolju austrijskim vlastima dala je strana partnerska služba. Radilo se o inkriminirajućim razgovorima tijekom koji je 14-godišnji desničar razmjenjivao informacije o planovima napada sa švedskim istomišljenikom osumnjićenim za terorizam. Razgovori su se odvijali putem šifriranog kanala Telegram, piše Krone Zeitung.

Meta dječaka bile su židovske i muslimanske institucije.

Budući da je ubilački plan već bio daleko odmakao, ured javnog tužitelja u Innsbrucku odlučio je odmah poduzeti mjere i izdati nalog za uhićenje, unatoč dobi dječaka. Kako je otkriveno, napad automobilom na berlinskoj proslavi Christopher Street Daya se trebao dogoditi samo četiri dana kasnije.

U domu 14-godišnjeg dječaka, kojeg je uhitila elitna policijska jedinica Cobra, pronađeni su borbeni nož i maska ​​s ugraviranim neonacističkim simbolima. U spavaćoj sobi dječak je imao skrovište oružja, pancirku sa švedskom oznakom te nož s ugraviranim desničarskim sloganima. Vlasti su pronašle i crnu FFP2 masku s lubanjom i simbolima Trećeg Reicha, kao i dvije taktičke kacige, od kojih je jedna bila opremljena GoPro kamerom za prijenos napada uživo.

Prema istrazi, tinejdžera je inspirirao Brenton Tarrant, napadač iz Christchurcha koji je 2019. ubio 51 muslimana u dvije džamije na Novom Zelandu i prenosio napad uživo putem interneta. Tarrant je, kako smo ranije pisali, neko vrijeme boravio i u Hrvatskoj.

Tinejdžer iz Austrije također je, kao i Tarrant, imao patrone za svoje vatreno oružje označene neonacističkim bojnim pokličem "Beč 1683.".

Učenik iz Tirola osumnjičen za terorizam zasad odbija davati bilo kakve izjave i nalazi se iza rešetaka u Innsbrucku.