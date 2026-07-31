U dječjoj sobi isplanirao brutalan pokolj, sve je htio prenositi uživo: Na oružju pronađeni jezivi simboli i poruka

Austrijske vlasti su u sobi 14-godišnjeg dječaka pronašle oružje s jezivim simbolima, kacige, pancirku... Za planirani masakr inspirirao ga je čovjek koji je ubio 51 osobu i napad prenosio uživo, a neko je vrijeme boravio i u Hrvatskoj.
Pripadnici austrijske službe državne sigurnosti uspjeli su spriječiti stravičan teroristički napad. Uhitili su 14-godišnjaka iz Tirola koji je svoj ubilački čin planirao uživo emitirati putem interneta.
Ključnu dojavu o planiranom pokolju austrijskim vlastima dala je strana partnerska služba. Radilo se o inkriminirajućim razgovorima tijekom koji je 14-godišnji desničar razmjenjivao informacije o planovima napada sa švedskim istomišljenikom osumnjićenim za terorizam. Razgovori su se odvijali putem šifriranog kanala Telegram, piše Krone Zeitung.
Meta dječaka bile su židovske i muslimanske institucije.
Budući da je ubilački plan već bio daleko odmakao, ured javnog tužitelja u Innsbrucku odlučio je odmah poduzeti mjere i izdati nalog za uhićenje, unatoč dobi dječaka. Kako je otkriveno, napad automobilom na berlinskoj proslavi Christopher Street Daya se trebao dogoditi samo četiri dana kasnije.
U domu 14-godišnjeg dječaka, kojeg je uhitila elitna policijska jedinica Cobra, pronađeni su borbeni nož i maska s ugraviranim neonacističkim simbolima. U spavaćoj sobi dječak je imao skrovište oružja, pancirku sa švedskom oznakom te nož s ugraviranim desničarskim sloganima. Vlasti su pronašle i crnu FFP2 masku s lubanjom i simbolima Trećeg Reicha, kao i dvije taktičke kacige, od kojih je jedna bila opremljena GoPro kamerom za prijenos napada uživo.