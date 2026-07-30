UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ Mačiću kod zagrebačke škole iščupali rep: "Gustav mora na hitnu operaciju, preklinjemo vas..."

Udruga Hrabre njuške na svojoj je stranici na Facebooku objavila uznemirujuću priču o zlostavljanju jednog mačića u Zagrebu.

Naime, dobili su dojavu da na jednom školskom igralištu nepoznate osobe mačića cipelare, vitlaju za rep i bacaju. Riječ je o mačiću, kojeg su nazvali Gustav, starom 4-5 mjeseci, koji je hitno prevezen veterinaru te trpi jake bolove.

Monstruozne ozljede

Rendgenska snimka pokazala je da mu nedostaje dio repnih kralježaka, za što kažu da jasno ukazuje na to da mu je rep nasilno otrgnut ili iščupan.

"Kod ovakvih monstruoznih ozljeda ne radi se samo o gubitku repa – u bazi se nalaze živci koji kontroliraju mokrenje i stolicu. Zbog toga postoji realan rizik da će Gustav doživotno ostati inkontinentan. Neke se životinje s vremenom oporave ako živci nisu trajno uništeni, no kod drugih to ostaje zauvijek", poručili su iz udruge te dodali da mačić mora na hitnu amputaciju i operaciju.

Poziva se na kažnjavanje počinitelja

Također su zamolili članove grupe na Facebooku za novčanu pomoć jer su, kako kažu, zbog drugih slučajeva u dugu većem od dvije tisuće eura.

U više od pet stotina komentara većina članova grupe pozvala je na to da se obvezno utvrdi tko su počinitelji, za koje pretpostavljaju da su djeca, te da ih se strogo kazni, kao i njihove roditelje.