U ruskom udaru balističkim projektilom u Kijevu uništena je tvornica dronova u vlasništvu američke korporacije registrirane u Delawareu. Riječ je o prvom zabilježenom slučaju u kojem je Moskva izravno ciljala postrojenje u američkom vlasništvu od početka sukoba.

Tvornica u vlasništvu tvrtke Terminal Autonomy proizvodila je precizne dronove za napade na velike udaljenosti, opremljene sustavima navođenja otpornim na rusko elektroničko ometanje. Izvor upoznat s radom tvrtke potvrdio je da u napadu, na sreću, nije bilo poginulih.

Naziv tvrtke odnos se na završnu fazu napada dronova samoubojica u kojoj umjetna inteligencija preuzima potpunu kontrolu nad oružjem u trenutku kada branitelji usvaje ometanje radio-valova ili mobilnih mreža.

Prema službenim podacima, korporacija je registrirana u američkoj saveznoj državi Delaware 2023. godine. Na svojim mrežnim stranicama ističu kako proizvode "lutajuće streljivo vođeno umjetnom inteligencijom i precizne projektile koji su već u aktivnoj uporabi protiv neprijateljskih ciljeva na prvoj crti bojišnice".

Ruski mediji potvrdili udar, ali prešutjeli tko je vlasnik

Ruska državna novinska agencija TASS prva je izvijestila o napadu pozivajući se na Ministarstvo obrane u Moskvi. Iako u izvješću nije izričito navedeno da je tvornica u vlasništvu američke tvrtke, spomenuto je da su u njoj radili "stručnjaci ukrajinsko-američke kompanije". TASS je točno naveo da su se u pogonu proizvodili dronovi tipa AQ-400 Scythe i AQ-100 Bayonet, piše Guardian.

"Rusiju ne zanima tko je vlasnik proizvodnog pogona - to je za njih i dalje vojna meta. Svejedno im je radi li se o Amerikancima ili nekome drugome", komentirao je Anthony Vinci, bivši visoki dužnosnik američke obavještajne službe.

Komentirajući najave američkog predsjednika Donalda Trumpa o davanju licenci Ukrajini za proizvodnju protuzračnih sustava Patriot, Vinci je dodao: "Ako bi se projektili Patriot ili bilo koji drugi američki sustav proizvodio na teritoriju Ukrajine, sasvim je sigurno da bi ga Rusi napali."

Ni tvrtka Terminal Autonomy ni ukrajinsko Ministarstvo obrane nisu odgovorili na upite za komentar.