U ruskom udaru balističkim projektilom u Kijevu uništena je tvornica dronova u vlasništvu američke korporacije registrirane u Delawareu. Riječ je o prvom zabilježenom slučaju u kojem je Moskva izravno ciljala postrojenje u američkom vlasništvu od početka sukoba.
Tvornica u vlasništvu tvrtke Terminal Autonomy proizvodila je precizne dronove za napade na velike udaljenosti, opremljene sustavima navođenja otpornim na rusko elektroničko ometanje. Izvor upoznat s radom tvrtke potvrdio je da u napadu, na sreću, nije bilo poginulih.
Naziv tvrtke odnos se na završnu fazu napada dronova samoubojica u kojoj umjetna inteligencija preuzima potpunu kontrolu nad oružjem u trenutku kada branitelji usvaje ometanje radio-valova ili mobilnih mreža.
Prema službenim podacima, korporacija je registrirana u američkoj saveznoj državi Delaware 2023. godine. Na svojim mrežnim stranicama ističu kako proizvode "lutajuće streljivo vođeno umjetnom inteligencijom i precizne projektile koji su već u aktivnoj uporabi protiv neprijateljskih ciljeva na prvoj crti bojišnice".
Ruski mediji potvrdili udar, ali prešutjeli tko je vlasnik
Ruska državna novinska agencija TASS prva je izvijestila o napadu pozivajući se na Ministarstvo obrane u Moskvi. Iako u izvješću nije izričito navedeno da je tvornica u vlasništvu američke tvrtke, spomenuto je da su u njoj radili "stručnjaci ukrajinsko-američke kompanije". TASS je točno naveo da su se u pogonu proizvodili dronovi tipa AQ-400 Scythe i AQ-100 Bayonet, piše Guardian.
"Rusiju ne zanima tko je vlasnik proizvodnog pogona - to je za njih i dalje vojna meta. Svejedno im je radi li se o Amerikancima ili nekome drugome", komentirao je Anthony Vinci, bivši visoki dužnosnik američke obavještajne službe.