Željko Kerum pušten na slobodu: USKOK traži istražni zatvor samo za njegova nećaka

Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum i nekadašnji službenik Grada Kaštela Andrija Polić u USKOK-ovoj istrazi zbog korupcije branit će se sa slobode, dok će o jedinom zahtjevu za određivanje istražnog zatvora Igoru Sapunaru (Kerumov nećak) sud odlučiti u poslijepodnevnim satima.

Ročište o zahtjevu USKOK-a za određivanjem istražnog zatvora Sapunaru, zbog mogućeg utjecaja na svjedoke, na splitskom Županijskom sudu trebalo bi početi u 14 sati.

Za Keruma i Polića USKOK nije tražio određivanje istražnog zatvora navodeći da za to nije bilo osnove.

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Istragu protiv trojice USKOK je u petak pokrenuo zbog sumnje u nezakonito ozakonjenje konobe Pršut.

Tužiteljstvo i Ravnateljstvo policije izvijestili su, ne navodeći identitete, kako se Polić sumnjiči za zlouporabu položaja i ovlasti, a Kerum i Sapunar za poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti.

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Istražitelji sumnjaju da je Polić od listopada 2017. do siječnja 2023. u Kaštel Sućurcu i Kaštel Štafiliću, kao viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Kaštela, nezakonito pogodovao Kerumu i njegovoj tvrtki u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada.

Tužiteljstvo je izvide u ovom slučaju pokrenulo u svibnju, a Kerum je odbacio sve optužbe tvrdeći da je sve bilo zakonito.