Željko Kerum pušten na slobodu: USKOK traži istražni zatvor samo za njegova nećaka

Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum i nekadašnji službenik Grada Kaštela Andrija Polić u USKOK-ovoj istrazi zbog korupcije branit će se sa slobode, dok će o jedinom zahtjevu za određivanje istražnog zatvora Igoru Sapunaru (Kerumov nećak) sud odlučiti u poslijepodnevnim satima.
Istražitelji sumnjaju da je Polić od listopada 2017. do siječnja 2023. u Kaštel Sućurcu i Kaštel Štafiliću, kao viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Kaštela, nezakonito pogodovao Kerumu i njegovoj tvrtki u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada.
Tužiteljstvo je izvide u ovom slučaju pokrenulo u svibnju, a Kerum je odbacio sve optužbe tvrdeći da je sve bilo zakonito.