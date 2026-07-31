Drama na jednom od najviših vrhova svijeta: Među nestalima i čovjek koji je ispisao povijest alpinizma

Pronađena su tijela četvero od deset alpinista nestalih nakon lavine na Broad Peaku u Pakistanu, jednom od najviših vrhova na svijetu. Među nestalima je i svjetski poznati nepalski alpinist Nirmal Purja.

Pakistanski alpinistički savez u četvrtak je objavio da je primio zabrinjavajuće dojave o lavini na Broad Peaku, gdje se nalazila ekspedicija koju je predvodio 43-godišnji Purja, poznat i pod nadimkom Nims Dai. Od tada s članovima ekspedicije nije uspostavljen nikakav kontakt, rekao je dopredsjednik saveza Karrar Haidri.

U ekspediciji je bilo ukupno deset alpinista. Uz Purju, još pet Nepalaca te po jedan državljanin SAD-a, Pakistana, Omana i Kine. Prema informacijama saveza, u skupini je i još jedan strani alpinist, piše Guardian.

U međuvremenu su pronađena četiri tijela, od kojih su dva identificirana. Riječ je o državljanima Nepala.

Broad Peak, visok 8047 metara, nalazi se u planinskom lancu Karakoram i 12. je najviša planina na svijetu.

Purja je 2019. godine ušao u povijest nakon što je za nešto više od šest mjeseci osvojio svih 14 vrhova viših od 8000 metara. Time je srušio dotadašnji rekord od sedam godina.

Njegov pothvat prikazan je i u Netflixovu dokumentarnom filmu iz 2021. godine, koji prati njegov pokušaj osvajanja svih 14 najviših vrhova svijeta u manje od godinu dana.

Tijekom tih uspona koristio je dodatni kisik, objašnjavajući da je to bilo nužno zbog iznimno zahtjevnog cilja koji je postavio.

Prije nego što se posvetio alpinizmu, Purja je služio u britanskoj vojsci. Pridružio joj se 2003. godine, a šest godina poslije postao je pripadnik Kraljevskih marinaca.