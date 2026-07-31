U aplikaciji ju je dočekalo iznenađenje od 535.773 eura: "Neki su i suzu pustili"

Igračici Eurojackpota iz Hrvatske kombinacija odigrana 10. srpnja putem aplikacije Hrvatske Lutrije donijela je dobitak 5 + 1 vrijedan 535.773 eura.

Njezini prethodni dobici nisu prelazili 300 eura, a ovaj je put na glavnu blagajnu Hrvatske Lutrije došla preuzeti više od pola milijuna eura.

Rekla je da Eurojackpot igra svaki tjedan, a brojeve bira na različite načine, nasumično ili prema datumu rođenja njoj važnih osoba.

Da je osvojila više od pola milijuna eura, doznala je kada je listić provjerila u aplikaciji Hrvatske Lutrije. Vijest je odmah podijelila sa suprugom.

"Naravno, nije mogao vjerovati, kao ni ja", rekla je dobitnica.

Kada su za dobitak doznali i najbliži, reakcije nisu izostale.

"Neki su i suzu pustili", prisjetila se dobitnica.

Što će učiniti s osvojenim iznosom, još nije odlučila, no kaže da će joj dobitak svakako olakšati život. Za nju sreća prije svega znači zdravlje i mir.

"Neka vjeruju da je moguće", poručila je drugim igračima.

Novo izvlačenje Eurojackpota održava se večeras, a jackpot iznosi 17 milijuna eura.