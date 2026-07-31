odličan dobitak!
U aplikaciji ju je dočekalo iznenađenje od 535.773 eura: "Neki su i suzu pustili"
PišeN. C.,
31. srpnja 2026. @ 09:34
Njezini prethodni dobici nisu prelazili 300 eura, a ovaj je put na glavnu blagajnu Hrvatske Lutrije došla preuzeti više od pola milijuna eura.
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Igračici Eurojackpota iz Hrvatske kombinacija odigrana 10. srpnja putem aplikacije Hrvatske Lutrije donijela je dobitak 5 + 1 vrijedan 535.773 eura.
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Njezini prethodni dobici nisu prelazili 300 eura, a ovaj je put na glavnu blagajnu Hrvatske Lutrije došla preuzeti više od pola milijuna eura.
Rekla je da Eurojackpot igra svaki tjedan, a brojeve bira na različite načine, nasumično ili prema datumu rođenja njoj važnih osoba.
Da je osvojila više od pola milijuna eura, doznala je kada je listić provjerila u aplikaciji Hrvatske Lutrije. Vijest je odmah podijelila sa suprugom.
"Naravno, nije mogao vjerovati, kao ni ja", rekla je dobitnica.
Kada su za dobitak doznali i najbliži, reakcije nisu izostale.
"Neki su i suzu pustili", prisjetila se dobitnica.
Što će učiniti s osvojenim iznosom, još nije odlučila, no kaže da će joj dobitak svakako olakšati život. Za nju sreća prije svega znači zdravlje i mir.
"Neka vjeruju da je moguće", poručila je drugim igračima.
Novo izvlačenje Eurojackpota održava se večeras, a jackpot iznosi 17 milijuna eura.