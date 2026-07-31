Stranci divljali po centru Splita: Pogledajte kako su kažnjeni

Šest stranih državljana uhvaćeni su kako u petak u noći oko 2:15 u centru Splita narušavaju javni red i mir. Skupina se nije obazirala ni na upozorenja komunalnog redara, nakon čega su nasrnuli na zaštitara, ali je iz incidenta prošao neozlijeđen.

Splitski policajci nad strancima su morali upotrijebiti sredstva prisile. Uhitili su pet državljana Italije i jednog državljana Belgije te ih odveli u policijsku postaju. Kod dviju osoba pronađen je hašiš.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da su svi počinili prekršaj protiv javnog reda i mira te su kažnjeni novčanom kaznom od 700 eura. Dvojica muškaraca kod kojih je pronađena droga su pak kažnjeni ukupnim iznosom od 1360 eura.