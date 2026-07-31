Trump objavio veliku vijest

Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su pregovori između posrednika i čelnika Hamasa, održani u četvrtak u Kairu, rezultirali sporazumom o postupnom razoružanju Hamasa u pojasu Gaze, no dužnosnik Hamasa sporazum je opisao tek kao nacrt, dok su američki dužnosnici priznali da Izrael sumnja da će palestinska militantna skupina doista predati svoje oružje.

"Danas je Odbor za mir postigao POVIJESNI sporazum o POTPUNOM RAZORUŽANJU Hamasa i svih drugih naoružanih skupina u Gazi", napisao je Trump na društvenim mrežama te dodao da će se razoružanje provoditi u fazama.

"Ovo je golem korak prema trajnom MIRU i SIGURNOSTI", poručio je Trump. Dodao je da sporazum predstavlja ključni korak prema uspostavi nove palestinske vlasti u Gazi koja će blisko surađivati s Odborom za mir. "Istodobno će Izrael dobiti sigurnost koju zaslužuje, a Gaza više neće služiti kao baza za terorističke napade", naveo je.

Izraelsko veleposlanstvo u Washingtonu zasad nije odgovorilo na Reutersov zahtjev za komentar.

Izvor iz Hamasa rekao je Reutersu da "nacrt sporazuma" predviđa da će teško naoružanje biti pohranjeno pod nadzorom buduće palestinske administracije te da se ono neće predavati Izraelu. "Nećemo poduzeti nikakve korake prema razoružanju prije nego što se Izrael povuče iz pojasa Gaze", izjavio je za Al Jazeeru Ghazi Hamad, član Hamasova pregovaračkog tima.

Američki dužnosnik rekao je novinarima da je Izrael "vrlo skeptičan" prema mogućnosti da će Hamas položiti oružje. "Mi smo uvjereni da će se pridržavati sporazuma", rekao je isti dužnosnik te dodao da bi Trump bio "vrlo, vrlo razočaran" ako se to ne dogodi.

Otvoreno je i pitanje koliko bi cijeli proces mogao trajati. Predstavnik Odbora za mir procijenio je da bi provedba mogla potrajati između "200 i 320 dana", no američki dužnosnik umanjio je važnost tog vremenskog okvira. Jedan izraelski dužnosnik, koji nije želio biti imenovan, izjavio je prije Trumpove objave da je Izrael odbacio prijedlog.

"Izrael zahtijeva potpuno razoružanje Hamasa, uključujući uklanjanje cjelokupnog naoružanja iz Gaze i potpunu demilitarizaciju pojasa kao preduvjet svakog procesa", rekao je. Dodao je da dokument od 15 točaka ne daje zadovoljavajući odgovor na te zahtjeve te da je Izrael prenio svoje primjedbe posrednicima.

Čelnici Hamasa u Kairu su razgovarali s posrednicima iz Egipta, Katra i Turske o drugoj fazi Trumpova plana za Gazu, koji je predstavio njegov Odbor za mir. Trump je osnovao to tijelo kako bi nadziralo provedbu plana za okončanje rata između Izraela i Hamasa te obnovu razorenog pojasa Gaze. Odbor bi trebao nadzirati i privremenu upravu nad enklavom.

"Pred nama je obnovljena Gaza, kojom upravljaju Palestinci i koja živi u miru s Izraelom, uz političku perspektivu smislenog rješenja izraelsko-palestinskog sukoba", izjavio je posebni izaslanik Odbora za mir za Gazu Nickolay Mladenov. Dužnosnici uključeni u pregovore zasad su otkrili malo pojedinosti o planovima obnove.

Plan također predviđa znatno povećanje humanitarne pomoći, uspostavu civilne palestinske administracije, povlačenje izraelskih snaga iz Gaze te raspoređivanje međunarodnih stabilizacijskih snaga koje bi pomagale u održavanju sigurnosti.