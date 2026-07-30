Prijatelji životinja: "Smrt lavice u Zagrebu rezultat je okrutnog sustava zooloških vrtova"

Udruga Prijatelji životinja žestoko je reagirala na smrt lavice Tayri, koju je u zagrebačkom Zoološkom vrtu napao i usmrtio lav Uganda.

Kako smo već izvijestili, petogodišnji lav, koji je zajedno sa šestogodišnjom lavicom prije otprilike mjesec dana stigao u Zoološki vrt, jučer ujutro napao je i usmrtio lavicu.

Iz udruge poručuju da su veoma potreseni smrću lavice te upozoravaju da se tragičan događaj ne smije promatrati odvojeno od sustava zbog kojeg su se dvije životinje našle zajedno u zatočeništvu.

"To nema veze sa zaštitom životinja"

"Uganda i Tayri nisu stigli u Zagreb zato što im je bila potrebna pomoć niti zato što su spašeni iz okolnosti opasnih za njihov život. Dovedeni su radi planskog razmnožavanja. To nema veze sa zaštitom životinja, nego s interesima zoološkog vrta da stvara nove zatočenike. Smrt lavice tragedija je koja se ne smije i ne može opravdati", poručili su Prijatelji životinja u priopćenju koje potpisuje predsjednik udruge Luka Oman.

Luka Oman, ilustracija Foto: Damir Krajac/Cropix

Dalje navode da smrt lavice mora otvoriti pitanje opravdanosti premještanja divljih životinja i prisilnog spajanja u zatočeništvu "kao da su predmeti".

Iz udruge dodaju da životinje pate zbog nastojanja zooloških vrtova da održe dovoljan broj atrakcija koje privlače posjetitelje.

"Lavovi nisu stvoreni da bi živjeli iza ograda, izloženi pogledima posjetitelja. Bez obzira na veličinu i uređenost nastambe, zoološki vrt ne može oponašati širinu, složenost i slobodu prirodnog staništa. Životinja u zoološkom vrtu ne može birati kamo će otići, s kim će živjeti niti kako će provoditi vlastiti život. Oduzeto joj je ono najvažnije – sloboda", naglašavaju iz udruge.

"Držanje u zatočeništvu ne pomaže lavovima"

Poručuju da lavovima koji se bore za opstanak u prirodi ne pomaže to što se u Zagrebu rađaju novi lavovi koji će život provesti u zatočeništvu.

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"Rađanje životinja u zoološkim vrtovima redovito se pokušava predstavljati kao briga za ugrožene vrste. No svako mladunče rođeno u zoološkom vrtu postaje novi zatočenik i dio istoga okrutnog sustava razmjene, premještanja i daljnjeg razmnožavanja. To nimalo ne pomaže njihovoj vrsti, čija su prirodna staništa ugrožena", navode iz udruge.

U priopćenju pišu da je Tayri bila individua i osjećajno biće koje je imalo potrebu za slobodom, a za njezinu smrt, kažu, nije odgovoran drugi lav, nego nemilosrdan i okrutan sustav zooloških vrtova.

Pozvali na bojkot zooloških vrtova

"Tayri ne možemo vratiti život, ali možemo prestati prikazivati zoološke vrtove kao dobrotvorne ustanove koje spašavaju životinje. Umjesto toga možemo osuditi moderno ropstvo, prestati nabavljati i razmnožavati životinje u zatočeništvu te transformirati zoološke vrtove iz mjesta zastarjelog oblika zabave u moderne, edukativne i atraktivne centre bez iskorištavanja životinja", zaključuju Prijatelji životinja.

Pozvali su građane da preispitaju postupanje zooloških vrtova i da ih ne posjećuju te da posjete internetsku stranicu "Zaobiđi", na kojoj mogu pronaći više informacija o patnjama zatočenih životinja.