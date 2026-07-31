Muškarac izgubio nadzor nad traktorom i poginuo: Policija otkrila važan detalj

Tragična nesreća dogodila se u četvrtak u Kapeli Kalničkoj, gdje je u prevrtanju traktora poginuo 68-godišnji muškarac.

Policija je utvrdila da nije imao vozačku dozvolu.

Nesreća se dogodila na nerazvrstanoj cesti, u predjelu Gaj, oko 16:30.

"Dolaskom na nizbrdicu izgubio je nadzor nad upravljačem traktora, zbog čega je kotačima traktora prešao na povišeni zemljani nasip, uslijed čega je pao s traktora na cestu", priopćila je Varaždinska policija.

Njegovu smrt na licu mjesta konstatirala je liječnica tima Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije, dok je mrtvozornik naložio obdukciju te je tijelo muškarca prevezeno na Odjel patologije varaždinske bolnice.