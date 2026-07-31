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Muškarac izgubio nadzor nad traktorom i poginuo: Policija otkrila važan detalj

PišeI. B., 31. srpnja 2026. @ 11:27 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Getty Images
Policija je objavila okolnosti nesreće i otkrila da nije imao vozačku dozvolu.
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