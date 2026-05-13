Sinovi žele da njihova majka ostane u zatvoru: "Bojim se ako izađe. Kad je više ne bude, osjećat ću se sretnije"

Kouri Richins proglašena je u ožujku krivom za ubojstvo supruga Erica Richinsa, a sada se suočava s nekoliko desetljeća do doživotnog zatvora zbog pet teških osuda, uključujući teško ubojstvo.

Uoči ročišta o izricanju presude u srijedu, njezini sinovi rekli su da bi se osjećali nesigurno ako bi njihova majka ikada bila puštena iz zatvora nakon što je proglašena krivom za ubojstvo njihova oca.

Richins je 2022. godine u njihovu domu u blizini skijaškog grada Park Cityja u koktel svojeg supruga stavila pet puta veću dozu fentanila, a zatim je objavila i promovirala dječju knjigu o dječaku koji se nosi sa smrću oca neposredno prije uhićenja 2023.

Richinsovi odvjetnici odbili su komentirati u utorak prije ročišta za izricanje presude, koje pada na dan kada bi njezin suprug napunio 44 godine.

Emocionalno i fizičko zlostavljanje

Izjave njihovih sinova, koji su imali devet, sedam i pet godina kada im je otac umro, došle su u dopisu tužitelja u kojem pozivaju suca Richarda Mrazika da Richins osudi na doživotni zatvor bez mogućnosti uvjetnog otpusta.

Najstariji sin, sada 13-godišnjak, rekao je kako želi da sud zna da mu majka ne nedostaje: "Bojim se da će, ako izađe, doći po mene i moju braću, cijelu moju obitelj. Mislim da bi došla i uzela nas, a ne bi nam učinila dobre stvari, poput ozljeđivanja."

Tužitelji tvrde da je dječak pretrpio emocionalno i fizičko zlostavljanje Richins nakon očeve smrti, što, kako kažu, potkrepljuju nalazi odjela za usluge djeci i obitelji u Utahu koji se nalaze u zapečaćenom sudskom dokumentu, piše Guardian.

Strašna pozadina

Richins, agentica za nekretnine s poslom preprodaje kuća, bila je u milijunskim dugovima i planirala je budućnost s drugim muškarcem, rekli su tužitelji. Otvorila je brojne police životnog osiguranja na svog supruga bez njegova znanja i lažno vjerovala da će naslijediti njegovu imovinu vrijednu više od četiri milijuna dolara nakon njegove smrti.

Već ako bude osuđena samo za teško ubojstvo moguće je da dobije kaznu zatvora od 25 godina do doživotnog zatvora ili doživotnom kaznom bez mogućnosti uvjetnog otpusta. Tužitelji nisu inzistirali na smrtnoj kazni.

Porota je također proglasila Richins krivom za druga kaznena djela, uključujući prijevaru osiguranja, krivotvorenje i pokušaj ubojstva zbog pokušaja trovanja supruga nekoliko tjedana ranije, na Valentinovo, sendvičem s fentanilom koji ga je onesvijestio.

Richins se također suočava s više kaznenih prijava povezanih s novcem u zasebnom slučaju koji još nije došao na sud.

"Ona mi je oduzela tatu"

Srednje dijete Richinsovih, sada 11-godišnjak, opovrgnulo je majčinu tvrdnju da je spavala s njim u njegovoj spavaćoj sobi u noći očeve smrti. Prisjetio se neobičnih okolnosti iz te noći, poput toga da je rano otišao u krevet bez kupanja, zaključane spavaće sobe njegovih roditelja i glasnog zvuka televizora iznutra. Dječak je rekao da mu je majka vikala da ode nakon što je metlom pokušao doći do ključa njihove spavaće sobe, gdje je Richins kasnije rekla operateru 911 da je pronašla svog supruga hladnog na dodir.

Sucu je rekao da je tužan što ga otac više ne može trenirati, slaviti rođendane, voditi ga na kampiranje i u ribolov, učiti ga voziti ili prisustvovati njegovoj maturi. Poput svojeg starijeg brata, rekao je da bi se osjećao nesigurno da mu mama nije iza rešetaka: "S njom u zatvoru, moći ću se i dalje osjećati sigurno i živjeti sretan i uspješan život bez straha da će povrijediti mene ili bilo koga koga volim."

Najmlađi sin, koji je još bio u vrtiću kada mu je otac umro, rekao je da se osjeća pun mržnje i posramljenosti kada ljudi govore o njegovoj majci jer: "Ona mi je oduzela tatu". Rekao je da bi se strašno bojao da mu majka izađe iz zatvora: "Kad je više ne bude, osjećat ću se sretno, sigurnije i opuštenije te ću više vjerovati ljudima."