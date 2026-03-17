Napisala dječju knjigu o tuzi nakon smrti supruga, a onda je porota otkrila šokantnu istinu o njegovoj smrti

Majka iz američke savezne države Utah koja je nakon smrti supruga objavila dječju knjigu o suočavanju s tugom proglašena je krivom za njegovo ubojstvo.

Porota je zaključila da je 35-godišnja Kouri Richins u ožujku 2022. usmrtila supruga Erica tako što mu je u piće dodala smrtonosnu dozu fentanila. Presuda je donesena nakon svega tri sata vijećanja u ponedjeljak.

Tijekom suđenja otkriveno je da je Richins imala milijunske dugove, policu životnog osiguranja na ime supruga te izvanbračnu aferu. Tužiteljstvo je pozvalo više od 40 svjedoka, među kojima i ženu koja je priznala da joj je prodala drogu korištenu u ubojstvu.

Obrana nije izvela nijednog svjedoka, a Richins nije svjedočila u svoju korist.

Osim za teško ubojstvo, proglašena je krivom i za prijevaru vezanu uz osiguranje, jer je nakon suprugove smrti pokušala ostvariti pravo na isplatu vjerujući da će naslijediti imovinu vrijednu više od četiri milijuna dolara. Tužitelji su naveli i da je planirala zajedničku budućnost s muškarcem s kojim je bila u vezi.

Sud je utvrdio i da je ranije pokušala otrovati supruga sendvičem, nakon čega je postupno povećavala doze fentanila sve dok nije izazvala njegovu smrt. Zbog tog incidenta proglašena je krivom i za pokušaj ubojstva.

Richins se tijekom procesa izjasnila da nije kriva ni po jednoj točki optužnice. Za najteže kazneno djelo prijeti joj kazna od 25 godina zatvora do doživotne robije.

"Željela je napustiti Erica, ali ne i njegov novac", izjavio je tužitelj okruga Summit Brad Bloodworth, piše BBC.

Uhićena je u ožujku 2023., samo dva mjeseca nakon što je objavila dječju knjigu "Are You With Me?" koju je predstavila kao pomoć djeci i obiteljima u suočavanju s gubitkom voljene osobe.

"Nadamo se da će ova knjiga pružiti utjehu ne samo našoj obitelji, nego i drugima koji prolaze kroz isto", rekla je u intervjuu za radio KPCW prije uhićenja. Knjigu je posvetila suprugu, nazvavši ga nevjerojatnim mužem i divnim ocem.

Prema sudskim dokumentima, između prosinca 2021. i veljače 2022. kontaktirala je osobu povezanu s drogom tražeći lijekove protiv bolova. Najprije je nabavila hidrokodon, a zatim zatražila nešto jače, spominjući nešto poput onoga što je uzimao Michael Jackson, misleći pritom na fentanil.

Tri dana nakon što je navodno došla do droge, supružnici su zajedno proslavili Valentinovo, nakon čega je Ericu pozlilo.

"Eric je vjerovao da je otrovan i rekao je prijatelju da sumnja kako ga supruga pokušava ubiti", navodi se u dokumentima.

Dva tjedna kasnije ponovno je nabavila fentanil, a 4. ožujka 2022. tijekom noći nazvala je policiju i prijavila da je supruga pronašla bez svijesti.

Tvrdila je da mu je prethodno donijela piće s votkom u spavaću sobu, nakon čega je otišla smiriti dijete koje je počelo plakati. Kada se vratila, rekla je, zatekla ga je mrtvog.

Obdukcija je pokazala da je Eric Richins preminuo od predoziranja fentanilom, pri čemu je u organizmu imao pet puta veću dozu od smrtonosne.