Problemi za putnike, evo koliko bi gorivo trebalo poskupjeti: "Sve to će se odraziti na iduće ljeto"

Nakon što je Dnevnik Nove TV u petak objavio najnoviji izračun cijena goriva, koje je još skuplje nego što se mislilo, avioprijevoznici su već objavili kako dižu cijene karata. To će utjecati na sve, pa i na odabir destinacija za godišnje odmore.

"Idemo tamo gdje želimo, gledamo samo sigurna područja. Cijena nam nije toliko bitna", rekao je David iz Australije.

Tomislav Fain, predsjednik udruge Hrvatskih putničkih agencija Foto: DNEVNIK.hr

"Imamo kamper, i tako malo uštedimo jer ne trebamo ići u hotel, biramo kamp pa potrošimo manje. Stajemo u blizini kuće, ne idemo daleko i na taj način isto uštedimo. Gorivo je skupo", komentirala je Andrea iz Italije.

Prema izračunima Dnevnika Nove TV, bez intervencije Vlade benzin bi trebao poskupjeti za 5 centi, na 1,67. Dizel za 15 na 1,88, a plavi dizel za čak 17 na 1,36 eura.

Nove cijene zbog krize Foto: DNEVNIK.hr

Poskupjelo je i gorivo za avione pa će i karte. Avioprijevoznici su zasad najavili poskupljenje za 5 posto. U našoj privatnoj kompaniji kažu da je veći problem dostupnost goriva na aerodromima.

"Ono što je moja procjena, ovo što vidimo u Turskoj je jako loše, iz više razloga je Turska pala. U Egiptu je 40 posto bookinga otkazano. Čak i Cipar i Grčka dosta slabo stoje, onda to sve ide na Zapadnu Europu koja će biti ograničena s brojem sjedala i kapacitetom zračnih luka i tu će onda cijene rasti", rekao je Stjepan Bedić, osnivač i suvlasnik aviokompanije.

Stjepan Bedić, osnivač i suvlasnik aviokompanije Foto: DNEVNIK.hr

Aviokompanije zemalja Zaljeva zbog rata su prizemljile svoje flote.

"Posada je poslana na neplaćene godišnje odbore, počeli su vraćati avione leasing kompanijama. I ako se sve smiri, dio kompanija je već odreagirao i smanjio kapacitete. To će se sve odraziti na iduće ljeto", dodao je Bedić.

Spas u nacionalnoj aviokompaniji?

Hrvatska je tu u povoljnoj poziciji jer će gosti radije sjesti u auto kako bi izbjegli rizik da odu avionom na odmor pa ostanu zarobljeni u resortima jer su povratni letovi otkazani.

"Sigurno da će pogoditi one destinacije koje su čisto avio destinacije nego koje su auto destinacije. Znamo da 80 posto naših gostiju dolazi automobilom tako da s te strane nećemo biti pogođeni osim Dubrovnika koji je, ali uzdamo se u to da popularnost Dubrovnika i sve što Dubrovnik nudi i da neće to osjetiti", objasnio je Tomislav Fain, predsjednik udruge Hrvatskih putničkih agencija.

David, Australija Foto: DNEVNIK.hr

Spas bi tu mogla napraviti nacionalna aviokompanija. Iako posluje s gubitkom, Croatia Airlines ipak dovozi goste koji u Hrvatskoj troše značajan novac. Države koje imaju svog projevoznika u velikoj su prednosti poručuje vlasnik aviokompanije.

"Možda će oni zbog goriva stvarati gubitke, ali dovodit će goste koji možda ne bi došli, ako ove druge kompanije krenu otkazivati. Možda dođe 150 putnika koji će ostavit 200, 300 tisuća eura u Hrvatskoj, ali zbog skupljeg goriva možda nismo uspjeli naplatit, će Croatia izgubit 10 tisuća eura na tom letu. Ali to moramo gledati kao jedan zajednički resurs koje druge zemlje nemaju", rekao je Bedić.

A sve zemlje imaju jedno zajedničko - inflaciju na koju i Hrvatska mora paziti.

"Što se inflacije tiče prognoze nisu najbolje i ona bi se mogla približiti brojkama od 7 do 8 posto ove godine, što bi bi dakako za mnoge građane bilo izrazilo nepovoljno", komentirao je Damir Novotny, ekonomski analitičar.

Na našem najvažnijem tržištu, u Njemačkoj za uskrsne blagdane došlo je do radikalnog otkkazivanja godišnjih odmora. Zato im Hrvatska mora poslati jasnu poruku za ljeto, da osim sigurnosti nije preskupa.