Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Visoke tenzije

Na ivici opasnog sukoba: Raste napetost između Kine i Japana, sad je reagirala i Amerika

Piše Hina, 10. prosinca 2025. @ 06:40 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Afp
Kina tvrdi da Tajvan koji je pod demokratskom vlašću pripada njoj i nije isključila upotrebu sile za preuzimanje kontrole nad otokom.
Najčitanije
  1. Ilustracija
    OPASNA SITUACIJA

    Užas na istoku Hrvatske: Majka uključila dva uređaja istovremeno, djeca završila u bolnici!
  2. Rođena 1000. beba
    VELIKA RADOST

    Beba koja je promijenila statistiku: Rodilište slavi poseban trenutak
  3. Vijest s News Bara i Vladimir Putin
    VJEROVALI ILI NE

    VIDEO Šef ruskog parlamenta prepričavao Putinu vijest s hrvatskog satiričnog portala News Bar
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Papa Lav: Europa mora igrati središnju ulogu u okončanju rata u Ukrajini
Papa Lav
Upozorenje: "Rat je u Europi. Ona mora imati središnju ulogu u njegovu okončanju"
SAD podržao Japan u sporu s Kinom oko incidenta s radarom
Visoke tenzije
Na ivici opasnog sukoba: Raste napetost između Kine i Japana, sad je reagirala i Amerika
Članice EU-a dogovorile smanjenje emisija za 90 posto do 2040. godine
Nakon dugih pregovora
EU dogovorila novi važni sporazum: One članice koje ga ne budu poštovale, morat će to skupo plaćati
Vatrogasci upozorili kako spriječiti potencijalni požar zbog božićnih dekoracija
Vrijedni savjeti
Velika opasnost vlada ovih dana u mnogim domovima: Vatrogasci objavili važno upozorenje
Istrijani traže na korištenje slovensku bolnicu
Zdravstvo Istre
Bolnica udaljena samo 20 kilometara, ali mnogima i dalje nedostupna: "To je nelogično"
Ukrajina će predstaviti dokumente za mirovni plan
OKONČANJE RATA
Ukrajina šalje SAD-u plan: "Mislim da smo bliže mirovnom sporazumu nego ikad"
Trovanje ugljičnim monoksidom u okolici Našica
OPASNA SITUACIJA
Užas na istoku Hrvatske: Majka uključila dva uređaja istovremeno, djeca završila u bolnici!
Beba koja je promijenila statistiku u Zaboku
VELIKA RADOST
Beba koja je promijenila statistiku: Rodilište slavi poseban trenutak
Putinov čovjek ismijao "AI ministricu koja je ukrala novac" – vijest zapravo potekla s News Bara
VJEROVALI ILI NE
VIDEO Šef ruskog parlamenta prepričavao Putinu vijest s hrvatskog satiričnog portala News Bar
Aleksandar Vučić ima novi prijedlog za EU
Putuje u Bruxelles
Vučić ima plan za EU: Neka cijeli Zapadni Balkan uđe odjednom!
Imočanin zapalio zastavu i kapu
ŠOK U GRADU
Zapalio hrvatsku zastavu i kapu s grbom: Poslali ga na psihijatriju
Ovo je muškarac osumnjičen za ubojstvo djevojke u Rijeci
Zločin u Rijeci
FOTO Objavljeni mučni detalji ubojstva: Fran je djevojku izbo nožem, nakratko je uspjela pobjeći...
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Trovanje ugljičnim monoksidom u okolici Našica
OPASNA SITUACIJA
Užas na istoku Hrvatske: Majka uključila dva uređaja istovremeno, djeca završila u bolnici!
Beba koja je promijenila statistiku u Zaboku
VELIKA RADOST
Beba koja je promijenila statistiku: Rodilište slavi poseban trenutak
Putinov čovjek ismijao "AI ministricu koja je ukrala novac" – vijest zapravo potekla s News Bara
VJEROVALI ILI NE
VIDEO Šef ruskog parlamenta prepričavao Putinu vijest s hrvatskog satiričnog portala News Bar
show
Gdje je danas Marko Bošnjak?
više nije u zagrebu
Marko Bošnjak nakon mjeseci šutnje otkrio gdje trenutačno živi i što radi
Severina je objavila provokativne fotografije iz muškog WC-a
"Je l' zadrhatala ruka snimatelju?"
"Za ekipu slabijeg srca - oprez!" Gomila reakcija na Severinine fotke iz muškog toaleta
Tko je supruga Davora Gobca?
samozatajna plavuša
Tko je supruga Davora Gopca? Nekad je i sama punila pozornice, no onda se povukla iz javnosti
zdravlje
Šokantno otkriće: Lijek koji žene već godinama koriste mogao bi spriječiti najagresivniji rak dojke!
Važno za žene u rizičnoj skupini
Šokantno otkriće: Lijek koji žene već godinama koriste mogao bi spriječiti najagresivniji rak dojke!
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Gripa i korona zajedno: Ovo su prvi znakovi da imate oba virusa odjednom
Piše liječnik
Gripa i korona zajedno: Ovo su prvi znakovi da imate oba virusa odjednom
zabava
Ovako se Balkanac prevozi Mercedes! Scena nasmijala cijelu regiju
Urnebesno
Ovako Balkanac prevozi Mercedes! Scena nasmijala cijelu regiju
Konobar u poznatom njujorškom restoranu progovorio na hrvatskom i oduševio sve prisutne
Reakcije gostiju su sve
Konobar u poznatom njujorškom restoranu progovorio na hrvatskom i oduševio sve prisutne
Ovog ima samo u Srbiji! Scena iz javnog prijevoza nasmijala društvene mreže
Bizarno
Ovog ima samo u Srbiji! Scena iz javnog prijevoza nasmijala društvene mreže
tech
Umire li se više od cjepiva protiv korone? Objavljeni rezultati velike studije
Provedena na 30 milijuna ljudi
Umire li se više od cjepiva protiv korone? Objavljeni rezultati velike studije
Rekordno otkriće u Boliviji: Gdje god pogledate, tlo je prekriveno njima!
Jedinstveno nalazište
Rekordno otkriće u Boliviji: Gdje god pogledate, tlo je prekriveno njima!
Ove dvije generacije sve češće obolijevaju od rijetkog oblika raka čiji se simptomi lako mogu krivo interpretirati
Novo istraživanje upozorava
Ove dvije generacije sve češće obolijevaju od rijetkog oblika raka čiji se simptomi lako mogu krivo interpretirati
sport
Arsenal i Rijeka u "punom jeku pregovora" oko Tonija Fruka?
Bomba!
Toni Fruk pred transferom u giganta Premier lige? "Očekuje se da će uskoro potpisati"
VIDEO Večer preokreta u Ligi prvaka: Atalanta, Barcelona i Atletico nadoknadili za slavlja
Pogledajte golove
VIDEO Večer preokreta u Ligi prvaka: Atalanta, Barcelona i Atletico nadoknadili za slavlja
Baturina ostaje u Italiji: Englezi pokušali, odgovor stigao ekspresno
Javlja Fabrizio
Neočekivana ponuda za Baturinu iz Premier lige: Odgovor iz Italije sve je iznenadio
tv
MasterChef: Četvero kandidata ulazi u stres test, a zadatak je replika jela Gorana Kočiša
ODMJERAVANJE SNAGA
Četvero kandidata ulazi u stres test, a zadatak je replika jela Gorana Kočiša
Kumovi: Spavat će s njom - ipak je to najbolja opcija
KUMOVI
Spavat će s njom - ipak je to najbolja opcija
MasterChef: Najveće iznenađenje večeri! Maestralan desert koji je zaslužio pljesak!
SVAKA ČAST!
Najveće iznenađenje večeri! Maestralan desert koji je zaslužio pljesak!
putovanja
Qspace modularni stanovi u Nizozemskoj
Pametna rješenja iz Europe
Pogledajte kako izgledaju državni stanovi za mlade od 21 kvadrata, a koštaju svega 45 tisuća eura
Šarmantna rustikalna ljepotica s pogledom kao iz bajke (i saunom i jacuzzijem)
Mini Ranch Protulipa
Za idealan odmor pokraj Karlovca: Ljepotica s pogledom kao iz bajke (i saunom i jacuzzijem)
Kolači bez dodanog bijelog šećera recepti
Idealni za blagdane
Ovi kolači i torte jako su slatki i fini, a ne sadrže ni gram bijelog šećera
novac
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Ovo su milijarderi koji stoje iza carstva izgrađenog na jednostavnom, ali revolucionarnom izumu – šlagu bez mlijeka
Slatki imperij
Ovo su milijarderi koji stoje iza carstva izgrađenog na jednostavnom, ali revolucionarnom izumu – šlagu bez mlijeka
Milan Nedeljković bit će novi predsjednik Uprave BMW-a
vjeran kompaniji
Srbin postaje šef BMW-a
lifestyle
Ovo izdanje Ane Maslać Plenković nadmašilo je i stil krlajice Letizije i vojvotkinje Catherine
poput princeze
Ana Maslać Plenković izgleda spektakularno – evo zašto je njezin pariški stajling pun pogodak
Štikle koje čine razliku: Ana Maslać Plenković pogodila je modni jackpot
Odlične štikle!
Koliko su samo lijepe! Ana Maslać Plenković u štiklama koje imaju sve
Recept za kolač djedov brk
Obožavamo ih!
Znate li koji je ovo kolač? Imamo provjereni recept, zapravo je vrlo jednostavna priprema
sve
Ovo izdanje Ane Maslać Plenković nadmašilo je i stil krlajice Letizije i vojvotkinje Catherine
poput princeze
Ana Maslać Plenković izgleda spektakularno – evo zašto je njezin pariški stajling pun pogodak
Qspace modularni stanovi u Nizozemskoj
Pametna rješenja iz Europe
Pogledajte kako izgledaju državni stanovi za mlade od 21 kvadrata, a koštaju svega 45 tisuća eura
Gdje je danas Marko Bošnjak?
više nije u zagrebu
Marko Bošnjak nakon mjeseci šutnje otkrio gdje trenutačno živi i što radi
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene