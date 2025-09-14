Analitičar o ruskoj provokaciji: "To je ta igra koja se događa! Putin je tog svjestan"

U svjetlu upada ruskih dronova na Poljsku, ukrajinskog gađanja dalekih ruskih rafinerija kod Sankt Petersburga i trenutnih rusko-bjeloruskih vojnih vježbi ostaje pitanje je li NATO spreman za moderno ratovanje.

"Što se tiče nedavnog incidenta na poljskoj granici riječ je o nečemu što je više od samog testiranja protuzračne obrane NATO saveza. Nemojte zaboraviti da je Poljska ključno logističko čvorište, logistički pravac za Ukrajinu.

Zapravo, riječ je o jednoj europskoj državi s najvećim gospodarskim rastom u posljednjim godinama. Svako ovakvo testiranje granica povećava rizike za poslovanje u Poljskoj, pa samim time testira i političku ekonomiju Europske unije, ali i novčanike europskih građana. Morate shvatiti da nakon ovog incidenta zrakoplovne osiguravajuće kuće povećavaju osiguravajuće premije.

Prijevoznici razmatraju neke druge rute. Nemojmo zaboraviti da je Poljska jedno važno energetskog čvorište za LNG interconector, za druge energente. Svako ovakvo testiranje projicira određenu nesigurnost i određene rizike za poslovanje. I svakako se može odraziti na troškove poslovanja, pa samim time i na rast inflacije, te na troškove samih građana Europske unije", smatra Domagoj Jurićić.

Američki predsjednik Donald Trump kaže da će nove sankcije Rusiji uvesti kada to naprave i druge članice NATO-a te kada prestanu s kupovinom ruske nafte. Predlaže i zajedničke carine Kini. Europa na tako nešto još nije spremna i jako sporo se rješava svoje ovisnosti o ruskim energentima. Europa je tu ranjiva, a Juričić podsjeća da SAD ima jasnu računicu da ako Europa ne kupuje ruski plin kupovat će američki LNG koji je skuplji, a to može šokirati tržište i dignuti cijene svega u Europi.

"Putin je svjestan snage percepcije i sve ove neugodne stvari, sva ova testiranja, mogu tu percepciju, da je barem dio Europe nesiguran za ulaganja, mogu to zapravo prouzročiti i to je ta igra koja se događa. I Trump samo koristi priliku", pojašnjava Juričić.

Kad je riječ o Hrvatskoj, mala zemlja poput nje ne može utjecati na velike događaje i tu mora slijediti politiku svojih saveznika. Ili metaforično rečeno, kako se izrazio analitičar, ako ne možemo uređivati stubište zgrade u kojoj živimo, možemo barem vlastiti stan, tj. svoje gospodarstvo.

"Pojačavati konkurentnost našeg gospodarstva. Činiti sve da izazove koje imamo u ovoj zemlji zaista počnemo adresirati vrlo ozbiljno i vrlo brzo. Demografske trendove. Uvoz radne snage koja radi na niži plaćenim poslovima. Treba gledati kako privući visokotehnološke investicije, projekte s višom dodanom vrijednosti. Da iskoristimo prilike kad investitori bježe s određenog područja da im kažemo 'dobrodošli ste ovdje'", zaključuje Juričić.