Za vrijeme udara na Ukrajinu, ruski dron ušao u zračni prostor još jedne NATO članice

U obranu zračnog prostora poslana su dva borbena zrakoplova F-16.
Rumunjska je u subotu podigla borbene zrakoplove kada je dron narušio zračni prostor te zemlje tijekom ruskog napada na ukrajinsku infrastrukturu u blizini granice, priopćilo je rumunjsko ministarstvo obrane.
Prijetnja napadima dronovima također je potaknula Poljsku da rasporedi poljske i savezničke zrakoplove i u subotu privremeno zatvori zračnu luku u istočnom gradu Lublinu, tri dana nakon što je oborila ruske dronove u svom zračnom prostoru uz podršku zrakoplova svojih saveznika u NATO-u.
Na teritorij Rumunjske, države Europske unije i NATO-a koja dijeli granicu od 650 kilometara s Ukrajinom, više puta su pali fragmenti ruskih dronova otkako je Rusija počela ratovati protiv njezina susjeda.
U subotu je podigla dva borbena zrakoplova F-16 i upozorila građane u jugoistočnoj pokrajini Tulcea u blizini Dunava i ukrajinske granice da se sklone, priopćilo je ministarstvo obrane.
Ministarstvo dodaje se da su mlažnjaci otkrili dron u nacionalnom zračnom prostor i pratili ga sve dok nije nestao s radara 20 km jugozapadno od sela Chilia Veche.
"Dron nije letio iznad naseljenih područja i nije predstavljao neposrednu opasnost za stanovništvo", navodi se u izjavi.
Rumunjski zastupnici su ranije ove godine odobrili zakon koji vojsci omogućuje obaranje dronova koji naruše rumunjski zračni prostor tijekom mirnodopskog razdoblja, na temelju razine prijetnje i rizika za ljudske živote i imovinu, ali zakon još nema odobrena pravila provedbe.