"Rusija rasporedila ubojito oružje blizu poljske granice": Domet mu je 500 kilometara

Na društvenim mrežama danas se pojavila snimka za koju se tvrdi da prikazuje razmještanje ruskih lansera raketnog sustava Iskander u Kalinjingradskoj oblasti, tik uz granicu s Poljskom. Autentičnost snimke zasad nije potvrđena.

Prema nekim navodima, raspoređivanje sustava Iskander povezano je s vojnim vježbama Zapad 2025. Snimku je na platformi X objavio i bivši savjetnik ukrajinskog ministarstva unutarnjih poslova Anton Geraščenko.

Podsjetimo, Rusija i Bjelorusija jučer su započele opsežnu zajedničku vojnu vježbu na pragu NATO-a. Manervi se provode na teritoriju obje zemlje, ali i na Baltičkom te Barentsovu moru, izvijestilo je rusko ministarstvo obrane.

Riječ je o vježbi "Zapad-2025", svojevrsnoj demonstraciji snage Rusije i njezina bliskog saveznika, koja se održava u izrazito osjetljivom trenutku rata u Ukrajini. Dolazi svega dva dana nakon što je Poljska, uz potporu NATO saveznika, srušila nekoliko ruskih dronova u svom zračnom prostoru. Vježba je, međutim, planirana puno ranije i nema izravne veze s incidentom, za koji je Rusija odbacila odgovornost.

Sadržaj vježbi

Kako navodi rusko ministarstvo obrane, cilj vježbi je unaprijediti zapovjedne i stožerne vještine, ojačati suradnju te provesti terensku obuku regionalnih i savezničkih postrojbi. U prvoj fazi planirano je simuliranje odbijanja napada na Rusiju i Bjelorusiju, koje zajedno čine tzv. Saveznu državu. Druga faza predviđa operacije "obnove teritorijalnog integriteta Savezne države i neutraliziranje neprijatelja", uz potporu koalicijskih snaga partnerskih država.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da vježbe, uključujući i one u blizini poljske granice, nisu usmjerene protiv nijedne konkretne zemlje.

Ipak, incident s dronovima iznad Poljske protumačen je na Zapadu kao ozbiljno upozorenje i test spremnosti NATO-a. Brojne zapadne vlade ocijenile su ga namjernom ruskom provokacijom, što Moskva negira. Ruski diplomat u Varšavi izjavio je da su dronovi stigli iz pravca Ukrajine, dok je rusko ministarstvo obrane poručilo da su njihove bespilotne letjelice djelovale nad zapadnom Ukrajinom, ali da nisu bile namijenjene ciljevima na poljskom teritoriju.

Iskander – ruski adut

Iskander je mobilni balistički raketni sustav kratkog dometa, uveden početkom 2000-ih, i jedno je od ključnih oružja ruskih kopnenih snaga.

Rakete dometa do 500 kilometara osmišljene su za brzo uništavanje strateških ciljeva poput vojnih baza, zapovjednih središta, skladišta ili ključne infrastrukture. Sustav može biti opremljen različitim vrstama bojevih glava – od konvencionalnih i kasetnih do nuklearnih – što mu daje znatnu taktičku i stratešku važnost.