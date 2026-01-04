FOTO Dva dana pljačkali su 3000 sefova klijenata i otišli sa 100 milijuna eura: Policija objavila fotografije pljačkaša

Nakon spektakularne filmske pljačke Sparkasse (poslovne štedionice) u njemačkom gradu Gelsenkirchenu, sama štedionica ostala je dužna odgovore na mnoga pitanja svojih 2500 pogođenih klijenata: Jesu li u trezoru bile na snazi ​​​​sigurnosne mjere? Kako su nepoznati počinitelji mogli gotovo nezapaženo isprazniti 3000 sefova, a zatim pobjeći kroz parkirnu garažu? Što se događa sljedeće?

Iako nije bilo moguće otkriti kada je sigurnosni sustav zadnji put pregledan, glasnogovornica štedionice Beate Radtke izjavila je: "Naša sigurnosna tehnologija je najsuvremenija." Međutim, dodala je da zbog tekućih istraga i radova ne može dati daljnje detalje, poput toga je li trezor opremljen video nadzorom ili detektorima pokreta.

Izvori za njemačke novine WAZ otkrio je da iako na gornjim katovima postoje kamere i detektori pokreta, u trezorskom području ih nema. Nadalje, izvor je tvrdio da je sigurnosni konzultant prije mnogo godina upozorio štedionicu da su njezine sigurnosne mjere neadekvatne i da neće proći inspekciju BaFina (Saveznog tijela za financijski nadzor). Međutim, prema istom izvoru, nikada nisu napravljene nikakve nadogradnje.

Štedionica u Gelsenkirchenu također je odbila odgovoriti na pitanje koliko su dugo počinitelji mogli nesmetano izvršiti pljačku. Međutim, čini se da se pljačkašima sefova očito nije žurilo.

Počinitelji su - nakon što su se vozili kroz javnu parkirnu garažu do parkirališta za bankovne zaposlenike - prvo izbušili veliku rupu u zidu specijaliziranom bušilicom s vodenim hlađenjem kako bi dobili pristup arhivskoj sobi banke. Odatle su provalili i ispraznili više od 3000 sefova te odnijeli plijen u svoje automobile. Sama pljačka navodno je trajala 46 sati, što sugerira i iznimno velik broj sefova u koje su provalili. Šteta se procijenjuje od 50 do više od 100 milijuna eura.

Policija je objavila fotografije pljačkaša sakrivenih fantomkama, kao i fotografije automobila korištenih za bijeg koji su na sebi imali lažne registarske oznake.

Sparkasse tvrdi: "Sigurnosna tehnologija je najsuvremenija"

Banka je, sa svoje strane, "uvijek ispunjavala svoju dužnost brige i čuvanja", objasnila je glasnogovornica štedionice Radtke. Policija je od tada vratila sef štedionici. Stručnjaci trenutno rade na zatvaranju rupe koja vodi do trezora. Procjena više od 3000 sefova potrajat će dodatno vrijeme. Točan opseg štete u mnogim slučajevima još nije poznat.

"Sljedeći tjedan, pod nadzorom javnog bilježnika, počet ćemo sortirati razne dragocjenosti i dokumente koji su bili razasuti po prostorijama nakon provale i dodijeliti ih njihovim odgovarajućim sefovima i klijentima", rekla je Radtke. "Također radimo na tome da što prije ponovno otvorimo našu poslovnicu." Međutim, to će trajati nekoliko dana zbog čišćenja i sigurnosnih radova. Uprava će pokušati što prije obavijestiti i pogođene i nepogođene klijente sa sefovima, i pismeno i telefonski; telefonska linija za pomoć radi od 30. prosinca.

Štedionica trenutno šalje pisma vlasnicima sefova, tražeći popis inventara i dokaz o sadržaju, poput fotografija. Nude prikupljanje osobnih podataka i detalja o šteti te prosljeđivanje tih informacija policiji radi podnošenja kaznene prijave. Već su razgovarali s više od 1000 pogođenih osoba putem svoje telefonske linije. Većina vlasnika otprilike 150 nepogođenih sefova je kontaktirana.

Štedionica trenutno surađuje s osiguravajućim društvom kako bi utvrdila na koji se način proces podnošenja zahtjeva može obraditi na način koji je najprilagođeniji korisnicima. Kao što je prethodno objavljeno, sadržaj sefa osiguran je do 10.300 eura. Više od 100 korisnika osiguralo se i na veći iznos. Štedionica savjetuje pogođenima da provjere imaju li dodatno pokriće putem svog privatnog kućnog osiguranja.

A što je s drugim poslovnicama? U Gelsenkirchenu postoji još 19 lokacija Sparkasse. Hoće li se sigurnosne mjere u tim drugim poslovnicama sada preispitati ili prilagoditi? Glasnogovornik je izjavio: "Istraga i pregled incidenta su u tijeku. Pravovremeno ćemo provesti sve potrebne sigurnosne mjere."

Dodajmo da se u utorak u njemačkom gradu Halleu dogodila još jedna pljačka sefova koja se odigrala usred radnog vremena banke, a što je treća takva pljačka u samo tri dana uz ovu u Gelsenkirchenu i još jednu koja se dogodila u Bonnu.