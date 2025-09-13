NATO pokrenuo operaciju nakon upada ruskih dronova: "'Istočna straža' dat će do znanja da smo uvijek spremni"

NATO je pokrenuo inicijativu za jačanje obrane istočnog boka Europe nakon upada ruskih dronova u poljski zračni prostor ovog tjedna, objavio je u petak glavni tajnik NATO-a Mark Rutte.

Operacija "Eastern Sentry" (Istočna straža) započet će u nadolazećim danima i uključivat će resurse iz Danske, Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva, Njemačke i drugih, rekao je Rutte.

"Istočna straža će dodati fleksibilnost i snagu našem stavu i jasno dati do znanja da smo, kao obrambeni savez, uvijek spremni za obranu", dodao je.

Rutte je rekao da ruski "opasan i neprihvatljiv" upad dronova u srijedu "nije bio izolirani incident".

"Ruska nepromišljenost u zraku, duž našeg istočnog boka, sve je češća", rekao je Rutte.

Vrhovni zapovjednik savezničkih snaga NATO-a za Europu, američki general Alexus Grynkewich, rekao je da će operacija, koja će biti "fleksibilna i agilna", uključivati ​​poboljšane sposobnosti, integriranu obranu iz zraka i kopna te povećanu razmjenu informacija među partnerima NATO-a.

Grynkewich je napomenuo da će trebati neko vrijeme da se cijela operacija usavrši, ali prvi koraci će započeti "odmah".

Među opremom namijenjenom operaciji su dva borbena zrakoplova F-16 i fregata za protuzračnu borbu iz Danske, tri zrakoplova Rafale iz Francuske i četiri Eurofightera iz Njemačke, prema priopćenju za javnost saveza.

"Iako je naša neposrednost usmjerena na Poljsku, ova situacija nadilazi granice jedne nacije. Ono što utječe na jednog saveznika utječe na sve nas", rekao je Grynkewich.

Inicijativa je modelirana po operaciji "Baltička straža" koju je NATO pokrenuo ranije ove godine kao odgovor na sabotažu kabela u Baltičkom moru, rekao je Grynkewich.

"Poljska i građani diljem Saveza trebali bi biti sigurni u naš brzi odgovor ranije ovog tjedna i našu važnu najavu ovdje danas", rekao je. "NATO će nastaviti braniti svaki centimetar svog teritorija."

Operacija će obuhvatiti cijeli istočni bok država NATO-a, "od krajnjeg sjevera do Crnog mora i Sredozemnog mora", rekao je Grynkewich. "Dio istočnog boka stalno ćemo prilagođavati i mijenjati svoje položaje na način koji drži protivnika nespremnog, ali i reagira na specifične prijetnje kako ih vidimo da se pojavljuju", rekao je.

Upad dronova "nije bio" pogreška

Poljski premijer Donald Tusk u petak je nazvao ruski upad dronova u njegovu zemlju "napadom" i rekao da to nije bila pogreška, samo nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump sugerirao da je kršenje zračnog prostora moglo biti slučajno.

"Također bismo voljeli da je napad dronom na Poljsku bio pogreška. Ali nije bio. I znamo to", rekao je Tusk u objavi na društvenim mrežama .

Poljska ima informacije koje ukazuju na to da je Rusija u srijedu lansirala čak 21 dron na zemlju, ali nisu svi pronađeni, rekao je lokalnim medijima šef poljskog predsjedničkog Ureda za međunarodnu politiku Marcin Przydacz. Moguće je da su neki dronovi prelazili zračni prostor naprijed-natrag, rekao je Przydacz u intervjuu za Radio ZET u petak.

Poljski dužnosnici prethodno su izjavili da je bilo 19 upada u zračni prostor zemlje te da je veliki dio dronova ušao iz Bjelorusije. Ukupno 16 dronova pronađeno je diljem zemlje, rekao je u srijedu poljski ministar unutarnjih poslova. Lokacije na kojima su pronađeni ostaci protežu se na stotinama četvornih milja.

To se događa nakon što je Trump novinarima u Bijeloj kući u četvrtak rekao da je to "mogla biti pogreška, ali bez obzira na to, nisam sretan zbog bilo čega što ima veze s cijelom tom situacijom, ali se nadam da će doći kraj".

Uoči sastanka Vijeća sigurnosti UN-a u petak o upadu, SAD su se pridružile desecima drugih vlada potpisivanjem izjave u kojoj izražavaju "duboku zabrinutost" zbog postupaka Rusije, piše CNN.

"Takva provokacija je duboko nepoštovanje prema kolektivnim i neumornim naporima međunarodne zajednice da se okonča rat i obnovi mir i stabilnost u skladu s međunarodnim pravom", rekao je u petak iz New Yorka poljski državni tajnik Marcin Bosacki.

Dorothy Shea, američka veleposlanica pri UN-u, izjavila je Vijeću sigurnosti da intenzivirani ruski napadi na Ukrajinu i kršenje poljskog zračnog prostora "pokazuju golemo nepoštovanje prema dobronamjernim američkim naporima da se okonča ovaj sukob".

Ruski izaslanik pri UN-u Vasilij Nebenzja rekao je da je Poljska "prenagljeno okrivila" Rusiju bez pružanja dokaza. "Maksimalni domet dronova korištenih u ovom napadu nije prelazio 700 kilometara, što fizički onemogućuje njihov dolazak do poljskog teritorija", rekao je Nebenzja.

Ranije tog dana, francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot pozvao je ruskog veleposlanika u Francuskoj, Alekseja Meškova, na razgovor zbog tog pitanja. Tijekom sastanka, Meškov je "kategorički odbacio neutemeljene optužbe protiv Rusije o namjernom kršenju poljskog zračnog prostora", izvijestio je ruski državni medij TASS.

Rutte je rekao da je NATO-ova procjena upada u srijedu u tijeku.

"Bez obzira jesu li ruske akcije bile namjerne ili ne, Rusija je prekršila zračni prostor NATO-a. Stoga mi, kao NATO, moramo jasno pokazati svoju odlučnost i sposobnost obrane našeg teritorija", rekao je. "I upravo je to ono za što je Istočna straža osmišljena."