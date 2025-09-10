Rusija dronovima zasula zemlju NATO-a, podignuti avioni: "To je čin agresije"

Pronađeni ostaci drona Lokalna policija je potvrdila da je oštećeni dron, za koji se vjeruje da je bio uključen u noćnom upadu u Poljsku, otkriven u selu Czosnówka na istoku zemlje, koja se nalazi oko 40 kilometara od poljske granice s Bjelorusijom u kojoj Rusija održava vojne vježbe. Poljska je još ranije najavila da će zbog vježbi zatvoriti granice s Bjelorusijom, a Litva da će pojačati obranu duž svoje granice s Bjelorusijom. Sveobuhvatne vježbe Rusije i Bjelorusije, nazvane "Zapad" još su ranije izazvale zabrinutost za sigurnost susjednih zemalja Poljske, Litve i Latvije, članica NATO saveza.

Uskoro hitan sastanak UNS-a Poljski predsjednik Karol Nawrocki najavio je da će uskoro voditi hitan sastanak Ureda za nacionalnu sigurnost, kojem će prisustvovati premijer Donald Tusk. Njih se dvojica nalaze na suprotnim stranama poljskog političkog spektra i nakon nedavne izborne pobjede Nawrockog raste zabrinutost zbog političkih sukoba i potencijalnih poteškoća u donošenju političkih odluka u Varšavi. On je potvrdio je da je u kontaktu sa svim ključnim ministrima i vojnim čelnicima i poručio: "Sigurnost naše domovine je najveći prioritet i zahtijeva blisku suradnju." Očekuje se da će poljski ministar obrane Władysław Kosiniak-Kamysz skratiti svoj posjet Londonu gdje je trebao sudjelovati na sastanku ministara obrane iz skupine pet zemalja E5 - Francuske, Njemačke, Italije, Poljske i Ujedinjenog Kraljevstva.

Sazvan hitan sastanak kabineta Poljski premijer Donald Tusk, koji je na mjestu događaja, rekao je da je u stalnom kontaktu s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom. Za osam sati je sazvan hitan sastanak kabineta, a uoči sastanka Tusk se konzultira s ključnim ministrima odgovornim za obranu i sigurnost, priopćila je Vlada.

"Ovo je test, NATO mora odgovoriti" Teško je zamisliti da je najnoviji upad ruskih dronova u poljski zračni prostor pogreška, kazao je Jim Townsend, bivši zamjenik pomoćnika američkog ministra obrane, piše BBC. "Jedan dron je pogreška, više dronova nije pogreška. Moramo dati više vremena da Poljska shvati što pronalazi i vidi kakva su njezina stajališta. Ali ovo je najvjerojatnije test. Ovo je test na koji NATO mora odgovoriti", ustvrdio je i dodao: "Sada je politička strana NATO-a na vrućoj stolici kako bi se osiguralo da je odgovor Saveza primjeren."

"Događaj bez presedana" Iz Operativnog zapovjedništva poručili su kako je riječ o događaju bez presedana koji predstavlja izravnu prijetnju sigurnosti građana. "Kao rezultat današnjeg napada Ruske Federacije na teritorij Ukrajine, došlo je do kršenja poljskog zračnog prostora od strane objekata tipa drona, bez presedana. To je čin agresije koji je stvorio stvarnu prijetnju sigurnosti naših građana", stoji u službenom priopćenju.

Čeka se Trumpova reakcija Američki glavni tajnik Marco Rubio obaviješten je o izvješćima o ruskim dronovima iznad Poljske, kazala je CNN-ova reporterka Kaitlan Collins. Američki State Department nije odmah odgovorio na zahtjev za komentarom.

Prekretnica u ratu Poljska je u stanju visoke pripravnosti zbog objekata koji ulaze u njezin zračni prostor otkad je zalutali ukrajinski projektil 2022. pogodio selo na jugu Poljske i ubio dvoje ljudi, nekoliko mjeseci nakon sveobuhvatnog napada Rusije na Ukrajinu. No nema izvještaja o tome da su poljski ili saveznički sustavi obrane uništili dronove. Međutim, ovaj incident označava svojevrsnu prekretnicu u Europi i novu fazu u ukrajinskom ratu, piše BBC.

Poziv Trumpu Predstavnik republikanaca Joe Wilson, član Odbora za vanjske poslove, poručio je na X-u da je napad NATO saveznice Poljske "ratno djelovanje". "Zahvalni smo saveznicima NATO-a za brz odgovor na nastavak ničim izazvane agresije ratnog zločinca Putina protiv slobodnih i produktivnih nacija", dodao je. Wilson je pozvao američkog predsjednika Donalda Trumpa da odgovori sankcijama "koje će bankrotirati rusku vojnu mašineriju". "Putin više nije zadovoljan time da u Ukrajini gubi bombardirajući majke i malu djecu, on sada izravno ispituje našu odlučnost na teritoriju NATO-a", kazao je. "Nakon krvoprolića, Putin nastavlja napadati Ukrajinu, što se ne može ignorirati", kazao je na X-u.

Stižu prve reakcije Američki demokratski senator Dick Durbin kazao je da su opetovani upadi ruskih dronova u zračni prostor NATO-a pokazatelj toga da "Vladimir Putin ispituje našu odlučnost u tome da zaštitimo Poljsku i baltičke zemlje".

Upozorenje građanima Premijer Donald Tusk potvrdio je na X-u da je Poljska upotrijebila oružje kako bi srušila letjelice te da je u tijeku operacija povezana s opetovanim upadima. O tome da je u tijeku operacija neutralizacije objekata koji su upali u poljski zračni prostor obaviješten je i poljski predsjednik, objavio je poljski ministar obrane Cezary Tomczyk u srijedu na X-u. "Sve su službe aktivne", poručio je, upozorivši građane da ne prilaze olupinama srušenih objekata. Dodao je da je u stalnom kontaktu sa zapovjedništvom NATO-a.

Rusija zasad šuti Rusko ministarstvo obrane nije odmah odgovorilo na Reutersov zahtjev za izjavom.

Zatvorene zračne luke u Poljskoj Zbog "neplanirane vojne aktivnosti povezane s osiguravanjem sigurnosti države", kako se kaže u obavijestima objavljenim na stranicama američke Savezne uprave za zrakoplovstvo, zatvorene su četiri zračne luke u Poljskoj u utorak navečer, među kojima glavni aerodrom Chopina u Varšavi. Ostala tri zatvorena aerodroma su Rzeszów–Jasionka na jugoistoku Poljske, čvorište za prijevoz putnika i oružja u Ukrajinu, varšavski Modlin te lublinski, prema obavijestima.

Uklonjena izjava Ukrajinske zračne snage ranije su izvijestile da su ruski dronovi ušli u zračni prostor Poljske, članice NATO-a, ugrožavajući grad Zamość, no zračne snage su kasnije uklonile tu izjavu s aplikacije Telegram.

Pod zračnim uzbunama Od 3:15 ujutro po srednjem vremenu po Greenwichu, većina je Ukrajine, uključujući zapadne regije Lavov i Volinj koje graniče s Poljskom, bila pod zračnim uzbunama nekoliko sati, prema podacima ukrajinskih zračnih snaga.

Tri regije su najugroženije U tijeku je vojna operacija te je operativno zapovjedništvo poljskih Oružanih snagapozvalo građane da ne napuštaju domove i istaknulo da su pod najvećom ugrozom regije Podlaskie, Mazowieckie i Lublin.

Aktivirani poljski i saveznički zrakoplovi Poljski i saveznički zrakoplovi aktivirani su i rasprostranjeni rano u srijedu kako bi čuvali poljski zračni prostor. "Poljski i saveznički zrakoplovi djeluju u našem zračnom prostoru, dok su zemaljska protuzračna obrana i radarski izviđački sustavi u najvišem stupnju pripravnosti", poručilo je operativno zapovjedništvo poljskih Oružanih snaga.

U tijeku potraga za srušenim metama "Tijekom današnjeg napada Ruske Federacije, koja je ciljala mete u Ukrajini, više je puta upadom dronova povrijeđen naš zračni prostor", kaže se u izjavi i dodaje: Na zahtjev operativnog zapovjedništva poljskih Oružanih snaga, upotrijebljeno je oružje, a u tijeku potraga za srušenim metama".