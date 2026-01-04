Dramatična snimka kruži društvenim mrežama: Mladić krvave glave tvrdi da ga je napao zaštitar

U novogodišnjoj noći dogodio se incident ispred jednog ugostiteljskog objekta na Savskoj cesti u Zagrebu, a snimka čega kruži društvenim mrežama. Na toj snimci prikazan je mladić kako sjedi na tramvajskom stajalištu Prisavlje, a na glavi mu se vidi ozlijeda iz koje obilno krvari.

Videozapis je navodno nastao neposredno nakon nemilog događaja, a snimio ga je slučajni prolaznik koji se tu zatekao.

Na snimku se može čuti kako ozlijeđeni mladić tvrdi da ga je napao zaštitar, a u jednom trenutku u kadar ulazi nepoznati muškarac koji prilazi mladiću i fizički ga napada. Mladić se nakon toga pokušao udaljiti s mjesta događaja piše Index.

PU zagrebačka potvrdila je da su dojavu o napadu dobili oko 1:30 u novogodišnjoj noći, te da su njihovi službenici dolaskom na mjesto događaja zatekli mladića, ali ne i osobu koja ga je napala, a za koju se sumnja da se udaljila prije njihovog dolaska.

Iz policije kažu i da sve okolnosti napda, kao i identitet svih uključenih još utvrđuju, te da je kriminalističko istraživanje u tijeku. Iz Movie Puba, ugostiteljskog objekta gdje se sve ovo zbilo, tvrde da se "događaj odvio ispred kluba, izvan prostora i nadležnosti kluba".

"Policija je bila na mjestu događaja i postupa u skladu sa svojim ovlastima. Prema informacijama kojima raspolažemo, niti jedna od uključenih osoba nije redar niti zaposlenik kluba.

Uprava kluba u potpunosti surađuje s nadležnim institucijama. Zbog postupanja koje je u tijeku, trenutačno ne možemo iznositi dodatne detalje", poručili su iz kluba.