Hrvati zbog zračnih napada zapeli u Jemenu: "Situacija je neizvjesna"

Više Hrvata ostalo je zarobljeno na otočiću u Arapskom moru koji pripada Jemenu. Jug zemlje pod zračnim je napadima te je sav zračni promet zatvoren. Hrvatsko veleposlanstvo u Egiptu kaže - okolnosti su otežane,

Skupina od šest Hrvata zapela je na otočiću Sokotra, a Koalicija na čelu sa Saudijskom Arabijom izvela je niz udara na separatiste te su Hrvati zbog eskalacije sukoba već danima bez izlaza.

Snimka napada u Sajunu 3.1.2026. Foto: Afp

U Jemen su stigli preko turističke agencije. U kontaktu su s hrvatskim veleposlanstvom u Egiptu, koje kaže da su okolnosti otežane, ali da pomoć hrvatskim državljanima neće izostati, prenosi HRT.

"Došli smo tu u sklopu turističkog aranžmana s jednom otočkom agencijom te smo se 2. siječnja trebali vratiti kući. Po dolasku na aerodrom saznali smo da su svi letovi s i prema otoku ukinuti i da je situacija vrlo neizvjesna kada će i hoće li biti letova za sve turiste koji su zaglavili na otoku. Naša ambasada se isto uključila u rješavanje situacije kako bi skupila informacije da se pokušamo čim prije sigurno vratiti kući, a lokalno stanovništvo je pokazalo pravu gostoljubivost u takvim izvanrednim situacijama i pomogli nam da se snađemo na otoku, pronašli nam smještaj", ispričala je Maja Mačinko, učiteljica tehničke kulture iz Zagreba.